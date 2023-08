Telenovela terminata: in Serie B rimangono Lecco e Brescia

Nessuno scossone e nessun terremoto: la sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto confermato le strade indicate dal Tar del Lazio a fine mese, ponendo così la parola 'fine' all'estenuante vicenda giudiziaria che ha influenzato l'avvio della stagione cadetta. Le ultime due compagini che compongono l'organico della B per l'annata 2023-24 sono il Lecco e il Brescia.

A nulla è servito il 'pellegrinaggio' di oltre 200 tifosi partiti da Reggio Calabria, nella prima mattina di martedì 29 agosto, per perorare la causa della Reggina di fronte al palazzo dove si erano riuniti i componenti del Consiglio di Stato chiamati a districare la matassa. La società amaranto paga i ritardi ingiustificati della proprietà nel pagamento del debito contratto con l'Agenzia delle entrate: il calcio professionistico quindi cessa l'attività in riva allo Stretto, con la Reggina che dovrà necessariamente riprendere il proprio percorso dai dilettanti.

Al posto del club calabrese torna in cadetteria il Brescia, che aveva perso la categoria lo scorso giugno dopo essere stato sconfitto nello spareggio dal Cosenza. Le rondinelle però non potranno giocare di fronte al loro pubblico per tre turni casalinghi: dopo i gravissimi disordini accaduti al termine della sfida di ritorno playout, il giudice sportivo ha sanzionato il club con tre turni di campionato da giocare a porte chiuse.

C'è poi la conferma del Lecco: i manzoniani possono così festeggiare nuovamente la Serie B ritrovata dopo 50 anni di lontananza. Il club celesteblu aveva trionfato nei playoff di Serie C nella finalissima con il Foggia, ma poi si era scontrato con una serie di ritardi burocratici relativi all'indicazione dello stadio alternativo al Rigamonti-Ceppi nel quale disputare le partite casalinghe. Da lì si era innescato un effetto domino di ricorsi e controricorsi, nel quale si erano tuffate le più disparate società: dal Foggia, sconfitto in finale, al Benevento e alla Spal passando per il Perugia, retrocesse dalla Serie B. Il Consiglio di Stato, ascoltati i pareri di tutte le parti in causa ed esaminate le istante presentate dai vari club, ha confermato il diritto del Lecco a partecipare al torneo cadetto.

Adesso per le due società si apre una finestra estesa di calciomercato: Lecco e Brescia potranno acquistare calciatori fino all'8 settembre, mentre il calciomercato in entrata per le altre diciotto società terminerà alle ore 20 di venerdì 1° settembre. A breve la Lega B ufficializzerà anche il percorso di Lecco e Brescia: in ballo ci sono i recuperi delle tre giornate di campionato saltate (tra le quali figura Pisa-Lecco) e la disputa del quarto turno, in programma tra sabato 2 e domenica 3 settembre.