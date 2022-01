Coronavirus, gli ultras restano fuori dall'Arena: "Contagi fuori controllo. Torneremo"

Il cuore pulsante del tifo nerazzurro non ci sarà domani, sabato 15 gennaio, quando la squadra di Luca D'Angelo tornerà in campo per riprendere la marcia in vetta al torneo di Serie B. Dopo la decisione, sofferta, presa dai gruppi Sconvolts e Wanderers alla vigilia del big match contro il Lecce dello scorso 11 dicembre, anche i membri di Rangers, Wanderers e Svitati hanno scelto di non fare il loro ingresso in Curva Nord.

"In queste settimane di pausa del campionato, abbiamo potuto osservare, come tutti, l'evolversi del contesto pandemico e di emergenza sanitaria" spiegano i tre gruppi organizzati nel comunicato. "E' facile capire che la situazione è assolutamente stravolta rispetto ai giorni della trasferta di Cosenza. La situazione contagi è fuori controllo". Svitati, Rangers e Kapovolti proseguono: "Abbiamo a cuore il Pisa e le sorti di un campionato giocato alla grandissima, ma come abbiamo sempre precisato noi siamo ultras, e non semplici spettatori. Andiamo in curva e giriamo l'Italia per fare il tifo a modo nostro, viaggiando, e vivendo lo stadio alla nostra maniera".

"In questo momento sinceramente non pensiamo sia possibile portare avanti il tifo così come abbiamo fatto nei primi mesi di questa stagione, quando la pandemia era sotto controllo" affermano con amarezza gli ultras nerazzurri. "Non è una decisione influenzata da restrizioni particolari o dai provvedimenti della Lega o da altro: ci sentiamo noi di interrompere e non è una decisione che abbiamo preso a cuor leggero anche se la riteniamo giusta. Pertanto, rinunceremo per un periodo, che speriamo sia il più breve possibile, ad entrare all'Arena e a seguire il Pisa in trasferta. Alla squadra chiediamo di tenere duro e di continuare ad onorare la maglia in ogni occasione, come stanno facendo. Quando ci sembrerà il momento di tornare da ultras, torneremo".