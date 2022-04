Verso Pisa-Brescia: gruppi ultras al completo in Curva Nord

Dopo un'assenza durata quattro mesi, questa sera in occasione della sfida contro il Brescia la Curva Nord 'Maurizio Alberti' tornerà al completo: tutti i gruppi ultras saranno al loro posto, per guidare il tifo nerazzurro e spingere gli uomini di D'Angelo. Sconvolts e Wanderers hanno annunciato il loro ingresso sugli spalti dopo la decisione, presa alla vigilia di Pisa-Lecce dello scorso dicembre, di non entrare in Curva Nord e non prendere parte alle trasferte in segno di protesta all'obbligo del Super green pass.

"Nel comunicato diramato i primi di dicembre - scrivono i due gruppi organizzati - avevamo preannunciato che il nostro rientro sugli spalti sarebbe avvenuto solamente quando vi sarebbe stata la possibilità, per tutti, di poter accedere allo stadio". Fino a novembre infatti l'accesso allo stadio era consentito sia con il possesso del Green pass (vaccinazione o guarigione), sia con il referto negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti al match. "La nostra assenza, per chi non ne fosse a conoscenza o per ricordarlo a chi avesse la memoria corta, è stata dettata dal fatto che l’accesso agli impianti sportivi era negato a chi non fosse provvisto di Super green pass, neppure se in possesso del risultato negativo di un tampone. Ora, con l’abolizione dello stesso certificato, chiunque potrà finalmente seguire una partita calcistica".

"Non siamo mai voluti entrare nel merito delle misure restrittive adottate per contrastare la pandemia ma la nostra coerenza ci ha portati a non lasciare nessuno fuori. Quindi, già dalla partita di Mercoledì contro il Brescia saremo presenti sugli spalti della Curva Nord come già successo a Benevento consapevoli che, se si dovessero ripresentare delle condizioni simili o discriminanti di qualsiasi genere, saremo pronti ad adottare nuovamente questo tipo di scelta".