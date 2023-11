Coppa Eccellenza, il Fratres Perignano domina il Montecatini 4 a 1 e vola in semifinale

Vittoria agevole per il Fratres Perignano che sconfigge il Valdinievole Montecatini 4 a 1, quattro minuti di fuoco dei rossoblù bastano per dominare i pistoiesi. I ragazzi di mister Cristiani infatti segnano tre reti al 30’, 32’ e 33’ minuto del primo tempo, le prime due Rosi e la terza Raffi che chiudono in pochi istanti ogni discorso sul passaggio del turno, nella ripresa Gers Bibaj prova a riaprire il match ma il Montecatini non riesce mai a rientrare in partita e nel finale Sciapi subentrato mette il sigillo finale sul match.

Il Fratres Perignano affronterà in semifinale il 13 dicembre in casa lo Sporting Cecina che si è imposto a Massa con un pirotecnico 3 a 4, dall’altra parte del tabellone invece il Terranuova Traiana ha battuto il Foiano nel derby aretino mentre l’outsider Firenze Ovest ha sconfitto lo Scandicci e affronterà i biancorossi in semifinale.

Fratres Perignano – Valdinievole Montecatini 4 a 1 (3 a 0)

Fratres Perignano: Gliatta, Petri, Pennini, Mancini, Bernardini, Gemignani, Baggiani, Ficarra, Taraj, Rosi, Raffi. A disp.: Colucci, Gamberucci, Porcellini, Bonni, Freschi, Vitillo, Zefi, Martinelli, Sciapi. All.: Cristiani.

Valdinievole Montecatini: Cortopassi, Marseglia, Lici, Salliu, Coselli, Anut, Bibaj Gert, Alessiani, Dingozi, Calabretta, Giulianelli. A disp.: Citti, Fedi, Torracchi, Fanti, Veraldi, Lucchesi, Bibaj Gers, Rinaldi, Ba. All.: Tocchini.

Arbitro: Foresi di Livorno, assistenti Napolano di Empoli e Andreani di Carrara.

Reti: 30′pt e 32’pt Rosi, 33′pt Raffi, 13’st Bibaj Gers (Rig., VM), 45′st Sciapi.