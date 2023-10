Coppa Italia Eccellenza, il Fratres Perignano domina sul Castelfiorentino, 1 a 4

Squadra in casa

Squadra in casa Castelfiorentino

Vince senza troppi problemi il Fratres Perignano nella trasferta di Coppa Italia contro il Castelfiorentino, i rossoblù archiviano di fatto la pratica in sette minuti, tra il 34’ e il 41’ quando Sciapi, Rosi e poi ancora Sciapi segnano tre reti che mettono al sicuro il risultato contro un Castelfiorentino con tante seconde linee e che mai da l’impressione di poter vincere il match. Nella ripresa segna anche Porcellini, terzino di proprietà del Livorno cresciuto nella Pro Livorno Sorgenti, nel finale poi segna il gol della bandiera Durante, ex Livorno, Lucchese e Real Forte Querceta, buon giocatore per la categoria ma il Perignano è semplicemente più forte dei padroni di casa e passa il turno.

Castelfiorentino – Fratres Perignano 1 a 4 (0 a 3)

Castelfiorentino: Neri, Baragli, Tanzini, Mancini, Campatelli, Fall, Pieracci, Boni, Borri, Ferretti, Benedettino. A disp.: Bruni M., Castaldi, Ballerini, Casanova, Reale, Ercoli, Benvenuti, Bruni T., Durante. All.: Scardigli.

Fratres Perignano: Colucci, Pennini, Petri, Baggiani, Gamberucci, Mancini, Freschi, Ficarra, Zefi, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Gemignani, Porcellini, Ceccanti, Bernardini, Bonni, Martinelli, Guarente, Taraj. All.: Cristiani.

Reti: 34’pt e 44’pt Sciapi, 41’pt Rosi, 28’st Porcellini, 42’st Durante (C).