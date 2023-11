Coppa Italia C, il Pontedera passa ai quarti di finale, battuto il Virtus Entella 0 a 1

Il Pontedera dopo la sconfitta di sabato si rifà subito conro i liguri del Virtus Entella: dopo lo 0 a 1 maturato lo scorso weekend, i granata vincono con lo stesso punteggio nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, nei quarti l'avversario sarà la vincente tra Padova e Lumezzane e si giocherà nell'infrasettimanale del 12/13 dicembre.

La partita vede la prima grande svolta al 9' quando Reali viene espulso per fallo da ultimo uomo su Salvadori lanciato verso la porta ligure. Sfiora il vantaggio l'Entella al 20' con Lewis che manda un tiro di Disanto ma al 31' arriva la rete con Fossati che lanciato da Delpupo batte a tu per tu l'estremo difensore di casa. La reazione dell'Entella arriva ma i ragazzi di Gallo non riescono a rendersi veramente pericolosi neanche nella ripresa mentre il Pontedera impensierisce in più occasioni Siaulys ma il match termina con il risultato di 0 a 1.

Virtus Entella - Pontedera 0 a 1 (0 a 1)

Virtus Entella (3-4-1-2): Siaulys; Lancini, Kontek (42’ st Zamparo), Reali; Zappella, Tascone (24’ st Corbari), Lipani (24’ st Parodi), Tomaselli (31’ st Meazzi); Clemenza; Santini (24’ st Faggioli), Disanto. A disp.: Paroni, De Lucia, Bonini, Cecchini, Manzi, Sadiki, Petermann, Di Mario, Banfi, Mosti. All.: Gallo.

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Espeche, Pretato; Gagliardi (16’ st Calvani), Delpupo, Marrone (16’ st Ignacchiti), Ambrosini (42’ st Angori); Salvadori (31’ st Ianesi), Paudice (31’ st Catanese); Fossati. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Martinelli, Benedetti, Perretta, Nicastro, Selleri, Maiello. All.: Canzi.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Reti: 31'pt Fossati.

Note: espulso Reali nell'Entella al 9'.