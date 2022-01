Coppa Italia Eccellenza, la semifinale Atletico Cenaia-Massese rimandata a domenica 23 gennaio

Cambio di programma per la semifinale di Coppa Italia Eccellenza tra Atletico Cenaia e Massese. Come riportato da U.S. Massese 1919 "pagina non ufficiale", "a differenza di quanto comunicato fino a poche ore fa, la gara valevole per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Cenaia e Massese non si giocherà mercoledì 5 gennaio ma domenica 23 gennaio alle ore 14.30. Come da regolamento alla Massese, che giocherà la gara secca in trasferta, per accedere alla finalissima basterà un pareggio mentre l’Atletico Cenaia sarà costretta a vincere nei 120 minuti".