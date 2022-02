Coppa Italia Eccellenza, il Cenaia vola in finale: battuta la Massese 2-0 ai supplementari

Continua la favola del Cenaia, che, dopo aver eliminato dalla Coppa Italia di Eccellenza Ponsacco, Livorno e Castelfiorentino, batte 2-0 (dopo i tempi supplementari) la blasonata Massese, staccando il pass per la finale della competizione, per la prima volta nella sua storia.

Gli arancioverdi si presentano alla sfida del "Pennati" forti del fattore campo, ma con l'obbligo di vincere entro i 120' (90'+30' supplementari). Dopo soli 15' dal calcio d'inizio subito una grande occasione per i padroni di casa: il direttore di gara assegna un calcio di rigore per il Cenaia, ma Cutroneo sbaglia. La formazione di Macelloni risente dell'episodio e gioca abbastanza impaurita, senza però concedere niente alla Massese. Lo stallo perdura per tutto l'arco dei 90', con tanta lotta in campo e pochissime occasioni degne di nota da una parte e dall'altra, seppur la Massese resti in inferiorità numerica dall'80' per un'espulsione.

Nei tempi supplementari il Cenaia aumenta la pressione e prende il sopravvento: Cutroneo si divora una ghiotta palla gol a tu per tu con Leone, poi il giovane portiere ospite è strepitoso nel deviare sulla traversa un tiro a botta sicura del subentrato Gambini, ma poco più tardi è costretto a capitolare per mano dello stesso numero 19. 1-0 Cenaia al 110'. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa trovano anche il definitivo 2-0 al 113', firmato da Cutroneo di testa: un gol meritatissimo per l'attaccante locale, sceso in campo con quattro punti di sutura. La truppa di Macelloni accede così all'ultimo atto, dove se la vedrà con la vincente di Fortis Juventus-Lastrigiana (in programma a Borgo San Lorenzo mercoledì 9 febbraio alle 15), nella consapevolezza di aver scritto in questa stagione pagine memorabili della storia arancioverde.

Cenaia - Massese 2-0 (dts), il tabellino della partita

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Malara, Fariello, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Puccini. A disp.: Simoncini, Bertuccelli, Cecchetti, Carlucci, Rossi, Baessio, Degli Esposti, Gambini, Fornaciari. All.: Macelloni.

MASSESE: Leone, Bennati, Battiston, Lucaccini R., Cartano, Ruci, Fall, Bonini L., Turini, Papi, Bonini M.. A disp.: Bianchi, Bertacchini, Manfredi, Dell'Amico, Galloni, Lucaccini F., Franzese. All.: Lavezzini.

Arbitro: Zadrima di Pistoia, coad. da Cerofolini di Arezzo e Laganà di Siena

Reti: 110' Gambini, 113' Cutroneo