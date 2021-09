Coppa Italia Eccellenza, Ponsacco corsaro sul campo dell'Atletico Cenaia

Bella partita tra Atletico Cenaia e Ponsacco nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, con la formazione rossoblù che la spunta per 2-1 nei minuti finali e si presenta così con un'ottima base di partenza al match di ritorno da giocare la prossima domenica tra le mura amiche.

Al "Pennati" di Cenaia sono proprio gli ospiti a partire meglio, mettendo in mostra un buon giro palla e pressando alto in una partita a tratti maschia, nella quale non manca qualche ammonizione per parte. Al 18' Cosi sblocca il punteggio a favore della squadra di Livio Paci, risolvendo una mischia in area scaturita da calcio d'angolo. L'Atletico Cenaia non ci sta e alla distanza viene fuori, trovando il pareggio al 34' con Cutroneo, bravo a concretizzare di testa un'azione di contropiede ben orchestrata.

Nella ripresa il Ponsacco si concede qualche imprecisione di troppo, mentre l'Atletico Cenaia si fa vedere in un paio di circostanze, chiamando Bartolozzi al grande intervento. A due minuti dal termine però, a compimento di un'azione corale in contropiede, Edoardo Baldini serve centralmente Coralli che viene atterrato in area di rigore: il direttore di gara assegna il penalty e Tavano realizza all'angolino destro.

Il tabellino della gara

Atletico Cenaia: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Carlucci, Matteoni, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Rossi. A disp.: Simoncini, Paoli, Cecchetti, Pulizia, Hepaj, Brattoli, Palaj, Allajsufi, Fornaciari. All.: Massimo Macelloni.

Ponsacco: Bartolozzi, Lici, Baldini, Gemignani, Fortunati, Degli Esposti, Sardi, Puccini, Coralli, Tavano, Cosi. A disp.: Lenzi, Capriglione, Calzolari, Scuglia, Baldini, Kanate, Barnini, Ghelardoni, Gufoni. All.: Livio Paci.

Arbitro: De Marco di Lucca, coad. da Lumetta e Crispolti di Piombino.

Reti: 18' Cosi, 34' Cutroneo, 88' Tavano (rig.).