Coppa Italia Eccellenza, la finale sarà Cenaia-Fortis Juventus

Ufficiale: la finale della fase regionale di Coppa Italia Eccellenza, in programma per mercoledì 23 febbraio, vedrà di fronte Cenaia e Fortis Juventus. Dopo la sorprendente vittoria degli arancioverdi domenica scorsa contro la Massese (leggi qui), nella seconda semifinale, in programma oggi pomeriggio al "Romanelli" di Borgo San Lorenzo, i padroni di casa della Fortis Juventus hanno superato per 1-0 la Lastrigiana (gol di Bruni al 52'). Per il Cenaia sarà quindi un appuntamento con la storia ancor più prestigioso: la compagine biancoverde vanta infatti una lunga tradizione in Serie D.