Coppa Italia Eccellenza | Fratres Perignano ai quarti, Cuoiopelli eliminata dal Castelfiorentino

Giornata in chiaroscuro per le squadre pisane impegnate negli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Mentre il Fratres Perignano batte il Camaiore e vola ai quarti, dove troverà la vincente di River Pieve-Massese, la Cuoiopelli perde in casa del Castelfiorentino e abbandona la competizione. Di seguito tabellino e breve cronaca delle due partite:

Fratres Perignano - Camaiore 2-1

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Manfredi, Pennini, Bianchino, Genovali, Parenti, Langella, Pinna, Taraj, Remedi, Angiolini. A disp.: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Invernazzi, Aliotta, Pini, Gamba, Andolfi, Sciapi. All.: Ticciati.

CAMAIORE: Mariani, Biasci, Crecchi, Orlandi, Arnaldi, Ricci, Briziz, Viola, Raffi, Mazzucchelli, Bonuccelli. A disp.: Vozza, Verdi, Dell'Amico, Gori, Carmazzi, Adami, Bertolomei, Della Bona, Geraci. All.: Bracaloni.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 35' Pennini (FP), 59' rig. Sciapi (FP), 90' Geraci (C)

Il Fratres Perignano vince e convince in casa contro il Camaiore. Nonostante una formazione rivoluzionata, con 9/11 diversi rispetto all'ultima uscita, i rossoblù hanno disputato un'ottima prestazione sia sul piano del gioco che della mentalità, mostrando di avere un'identità di squadra che prescinde dagli interpreti in campo. Al 35' Pennini apre le marcature insaccando di destro all'incrocio dei pali, su assist di Bianchino, sugli sviluppi di un corner; al 59' Sciapi raddoppia trasformando un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Falleni. Nel finale Camaiore alla ricerca del gol della bandiera: prima Borghini salva alla grande, poi al 90' Geraci fa 2-1. Da segnalare, prima dell'intervallo, un infortunio alla testa per il portiere del Camaiore Mariani, fortunatamente cosciente ma costretto alla sostituzione e successivamente portato in ospedale.

Castelfiorentino - Cuoiopelli 1-0

CASTELFIORENTINO: Lisi, Nidiaci, Duranti, Giorgio, Campatelli, Trapassi, Sarti, Bartolozzi, Bruzzone, Iaquinandi, Carlotti. A disp.: Lupi, Tenti, Maltinti, Mancini, Ulivelli, Martini, Bartalucci, Bruni, Botti. All.: Ghizzani.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Boghean, Chelini, Martini, Bagnoli, Cornacchia, Borselli, Falchini, Bracci, Rossi. A disp.: Poli, Iannello, Martinelli, Zocco, Pirone, Passerotti, Montegnani, Dal Poggetto, Bonfanti. All.: Marselli.

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Rete: 64' Carlotti

La Cuoiopelli perde 1-0 a Castelfiorentino e dice addio alla Coppa Italia. Una sconfitta abbastanza inaspettata per i biancorossi, freschi dopo il turno di riposo in campionato e favoriti alla vigilia visto anche l'andamento barcollante della compagine fiorentina in questo inizio di stagione. A decidere la sfida il gol, appena superata l'ora di gioco, firmato da Carlotti.