Coppa Italia Eccellenza, 1-1 tra Fratres Perignano e Tuttocuoio

Fratres Perignano e Tuttocuoio si dividono la posta in palio nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza.

Allo Stadio "Matteoli" va in scena una partita poco brillante da entrambe le parti, condizionata dal forte vento per buona parte della sua durata. Nel primo tempo, a beneficiarne, sono i padroni di casa, che si fanno preferire per un leggero predominio territoriale e, dopo essersi resi pericolosi con Gamba (suo l'insidioso tiro dal limite che chiama alla respinta Muscas), aprono le marcature al 18': sugli sviluppi di un corner dello stesso Gamba, è il difensore centrale Genovali a trovare la zampata vincente in mischia per un gol da rapace dell'area di rigore.

Il Tuttocuoio non ha una particolare reazione ma al 34', sull'unica vera azione intrapresa dalla formazione ospite nel corso dei primi 45', trova il pareggio con Franzino, il quale supera Iacoponi in uscita con un pallonetto che si infila sotto la traversa. Da sottolineare come il gol del pareggio nasca da una palla persa sulla trequarti da Remedi, intercettato da Wagner, bravo poi a lanciare in profondità il numero 7 autore del gol.

Nella ripresa la musica cambia e il Tuttocuoio prende campo, presentandosi in almeno un paio di circostanze dalle parti di Iacoponi con il classe 2001 Azzinnari. Il Fratres Perignano, mai pericoloso nel secondo tempo, resiste agli attacchi avversari mantenendo l'1-1 fino al triplice fischio, ma denota alcune carenze principalmente in fase di costruzione che non gli permettono di fraseggiare come vorrebbe mister Ticciati.

Appuntamento a Ponte a Egola domenica prossima, 26 settembre, per il match di ritorno.

Il tabellino della gara

Fratres Perignano: Iacoponi, Lucarelli (79' Parenti), Pennini (58' Fabbrini), Gamba, Genovali, Aliotta, Fiaschi, Prati (46' Taraj), Andolfi, Remedi (79' Bianchino), Angiolini (46' Pini). A disp.: Borghini, Manfredi, Langella, Pinna. All.: Ticciati.

Tuttocuoio: Muscas, Muratore (87' Deligio), Severi, Rodriguez, Vittorini, Fino, Franzino (87' Canale), Wagner (71' Chiti), Agudiak, Bertolucci (79' Puviani), Azzinnari (68' Orlandi). A disp.: Lazzarini, Baldini, Fiscella, Bartorelli. All.: Marmugi.

Arbitro: Nencioli di Prato, coad. da Cacelli e Toschi di Livorno.

Reti: 18' Genovali, 34' Franzino.

Note: ammoniti Pennini (FP), Parenti (FP), Andolfi (FP), Fino (T)