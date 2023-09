Coppa Italia Eccellenza, domina il Perignano sul Tuttocuoio, pari Geotermica a Cecina, cade il Cuoiopelli contro il Fucecchio

Nell’andata del primo turno di Eccellenza domina il Perignano in casa all’esordio stagionale contro il Tuttocuoio di Ciccio Tavano. La sblocca al 13’ l’ex del match Taraj ma non passa molto dal pari degli ospiti che porta la firma di Giacomo rossi che realizza il calcio di rigore. Ancora Taraj al 38’ riporta avanti i suoi e Gemignani al 44’ trova l’eurogol che mette al sicuro il risultato. Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Gamberucci, gli ospiti non riescono ad accorciare il divario anche grazie alle ottime parate di Colucci e nel finale arriva anche la rete di Sciapi con il terzo rigore del match al 45’, poche le possibilità dei ragazzi di Tavano di riaprirla mercoledì 13 in casa ma niente è impossibile nel calcio.

Perde di misura la Cuoiopelli contro il Fucecchio, i bianco-neri trovano la rete decisiva quasi allo scadere con Badalassi che sfrutta un errore difensivo e batte Pulidori ma sono arrivati anche dei buoni segnali per mister Falivena, infatti sono numerose le occasioni da gol create dai suoi che però non sono riusciti a finalizzare anche grazie alla prestazione del portiere avversario Del Bino.

È 2 a 2 tra Sporting Cecina e Geotermica, le due grandi dominatrici dello scorso campionato di Promozione si incontrano subito da neopromosse e il match dopo un primo tempo che finisce sullo 0 a 0, si anima nella ripresa con la rete di Pellegrini che porta avanti gli ospiti insaccando un cross ma il Cecina la ribalta con il subentrato Skerma al 30’ e con El Falahi al 37’ ma il senso del gol di Pellegrini è decisivo per il pari del Geotermica allo scadere che devia in maniera decisiva ancora un cross rimandando il discorso qualificazione a mercoledì 13.

Fratres Perignano – Tuttocuoio 4 a 1 (3 a 1)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Martinelli (90’ Oliva), Gamberucci, Petri, Mancini, Zefi (90’ Gentile), Ficarra (90’ Diaz), Taraj (72’ Sciapi), Rosi, Freschi (69’ Bonni). A disp. Gliatta, Ceccanti, Carrai D., Ferrari. All. Cristiani.

Tuttocuoio: Iacoponi, Severi, Sorbo, Fino, Fiscella (46’ Puleo), Cateni (58’ Princiotta), Chiti (72’ Centonze), Remorini, Turini (58’ Massaro), Carrozza, Rossi. A disp. Carcani N., Solari, Modesto, Viti, Pratesi. All. Tavano.

Arbitra Niccolò Rinaldi di Empoli, assistenti Bartola e Temfack di Pisa.

Reti: 13’ pt e 38’ pt (R) Taraj, 16’ pt Rossi (rig., T), 44’ pt Gemignani, 45’ st Sciapi (R).

Note: espulso Gamberucci (FP) al 23’ st.

Cuoiopelli – Fucecchio 0 a 1 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Goretti, Bagnoli, Bianchi, Colombini, Lucaccini, Passerotti, Costanzo, Bertucci (75’ Benericetti), Cavallini, Viola; a disposizione Brogi, Friuli, Lioci, Regoli, Degl’Innocenti, Ponzolini, Fino, Ammannati. Allenatore Roberto Falivena.

Fucecchio: Del Bino, Boghean (78’ Tassi), Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Arapi, Maccagnola (50’ Cenci), Andreotti (60’ Cioni), Badalassi (92’ Pieri), Rigirozzo (79’ Agostini); a disposizione Rocchi, Bindi, Nannetti, Re. Allenatore Lorenzo Dell’Agnello.

Arbitra Biagini di Lucca, assistenti Smecca e Andreani di Carrara.

Reti: 43’ st Badalassi.

Sporting Cecina – Geotermica 2 a 2 (0 a 0)

Sporting Cecina: Barbanera, Fiorentini, Fiorini, Faccenna(25’st Giannini), Startari, Lorenzini, Brizzi, Bardini(8’st Diagne), El Falahi, Pallecchi(43’st Incorvaia), Pecchia (8’st Skerma). All.:Tarquini.

Geotermica: Bettarini, Burini(45’pt Mecacci), Bani, Pashja, Cacciò, Spagnoli, Dussol(22’st Penco), Rispoli(31’st Falca), Pellegrini, Scottu(42’st Amedei), Pruneti. All.: Ballerini.

Arbitra Asaro di Empoli.

Marcatori: 7’st e 45’st Pellegrini (G), 30’st Skerma , 37’st El Falahi.