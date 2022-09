Coppa Italia Eccellenza: cinquina del Perignano, pari il derby Tuttocuoio-San Miniato Basso

Ad una settimana dall'inizio dei campionati, la nuova stagione di Eccellenza ha vissuto il suo antipasto con le gare di andata del primo turno della Coppa Italia di categoria. Parte fortissimo il Fratres Perignano, che travolge 5-2 il Cenaia mettendo in mostra l'enorme potenziale offensivo a disposizione di mister Niccolai. Nella prima mezz'ora è gia di tre reti il vantaggio dei rossoblù: al 19' l'1-0 di Doveri, seguito dalla doppietta di Sciapi al 23' e al 28'. Un guizzo di Pirone permette al Cenaia di accorciare le distanze al 35', ma in avvio di ripresa (55') Sciapi allunga sul 4-1. Di Paola cala la manita al 75', Cosi nel recupero rende meno pesante la sconfitta per gli arancioverdi. Termina in parità, invece, il derby Tuttocuoio-San Miniato Basso. Al "Leporaia" gli ospiti fanno la partita ma si scontrano con un avversario agguerrito, ben messo in campo dal nuovo mister Tazzioli, ed evitano addirittura la sconfitta solo nei minuti finali. Il San Miniato Basso sblocca il punteggio con Ciravegna (27'), pareggio dal dischetto di Tavano al 44'. Al 53' il Tuttocuoio completa la rimonta con un assolo di Picozzi. In pieno recupero una splendida rovesciata di Marabese fissa il punteggio sul 2-2. Crollo a sorpresa della Cuoiopelli, al "Masini" contro il Fucecchio. Andolfi porta avanti i santacrocesi al 13', ma un black-out nell'ultima mezzora di gara (68' Zefi, 73' Arrighini, 83' Del Colle su rigore) permette ai fucecchiesi di centrare un 1-3 molto importante in ottica passaggio del turno. Appuntamento al 21 settembre per le gare di ritorno.