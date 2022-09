Coppa Italia Eccellenza: avanzano Perignano e San Miniato Basso

In attesa di Cuoiopelli-Fucecchio (calcio d'inizio ore 21), ecco i primi verdetti dopo le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Si qualificano per gli ottavi di finale Fratres Perignano e San Miniato Basso; di conseguenza salutano la competizione Cenaia e Tuttocuoio. Al "Pennati" il Cenaia batte 1-0 i Fratres con gol di Gadiaga, ma non basta per recuperare il 2-5 dell'andata. Termina invece con un altro pareggio (andata a Ponte a Egola 2-2, ritorno al "Pagni" 1-1) il derby tra San Miniato Basso e Tuttocuoio, con i giallorossi premiati grazie alla regola dei gol in trasferta. A segno Ciravegna e Mbounga Kameni.

Cenaia - Fratres Perignano 1-0 (2-5)

CENAIA: Serafini, Rossi, Novi, Papini, Barsotti, Benassi, Pini, Caciagli, Remedi, Pirone, Brattoli. A disp.: Baroni, Signorini, Pasquini, Degli Esposti, Ceccarini, Landi, Morelli, Gadiaga, Cosi. All.: Macelloni.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pruneti, Calio, Genovali, Carani, Chiodi, Pecci, Cornacchia, Sciapi, Ganetti, Fiumalbi. A disp.: Menicagli, Giorgi, Aliotta, Lucarelli, Doveri, Niccolai, Azzoli, Di Paola, Montagnani. All.: Niccolai.

ARBITRO: Chisari di Livorno

RETI: 65' Gadiaga

San Miniato Basso - Tuttocuoio 1-1 (2-2)

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni (76' Boghean), Romeo, Malanchi, Sabatini, Cela, Scarselli (88' Re), Di Benedetto, Bracci, Salliu (85' Nolé), Ciravegna (58' Bourezza). A disp.: Giannangeli, Tremolanti, Innocenti, Vanni, Taddei. All.: Targetti.

TUTTOCUOIO: Carli, Fiscella, Mokhtari (46' Chiti), Mbounga Kameni, Puleo (81' Sarti), Bartorelli, Nigro, Ercoli (56' Tavano), Turini (46' Massaro), Picozzi (46' Fino), Sabia. A disp.: Muscas, Fiorentini, Pazzaglia, Zahouani. All.: Tazzioli.

ARBITRO: Galligani di Pistoia (Cinquini di Viareggio - Puccini di Pontedera)

RETI: 27' Ciravegna, 78' Mbounga Kameni

Ore 21: Cuoiopelli - Fucecchio (andata 1-3)