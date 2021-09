Coppa Italia Eccellenza, Sciapi e Remedi trascinano il Fratres Perignano al secondo turno. 5-0 al Tuttocuoio

Netta affermazione del Fratres Perignano, che dilaga 5-0 sul campo del Tuttocuoio e accede al secondo turno di Coppa Italia Eccellenza.

A Ponte a Egola va in scena una partita sostanzialmente a senso unico, con l'eccezione di una fase iniziale di equilibrio caratterizzata da una palla gol per parte non sfruttata dai rispettivi attaccanti. Al 28' Remedi apre le marcature, finalizzando un grande assolo di Taraj, e da questo momento gli uomini di Ticciati prendono il largo. Prima dell'intervallo arriva il raddoppio del bomber Sciapi, bravo ad anticipare tutti sugli sviluppi di una punizione battuta verso l'area da Gamba.

La seconda frazione di gioco riprende sulla falsariga della prima. Gli ospiti macinano gioco e arrotondano il punteggio con le reti di Sciapi, Remedi (sul cui gol c'è ancora lo zampino decisivo di Taraj) e ancora Sciapi, autore di una tripletta, con un colpo di testa su invito di Lucarelli. Il risultato finale di 5-0 non ammette repliche e il Fratres Perignano può così godersi una vittoria pesante, maturata al termine di una prestazione maiuscola contro un avversario che all'andata aveva dato molto filo da torcere.

Tuttocuoio-Fratres Perignano, il tabellino della gara

Tuttocuoio - Fratres Perignano 0-5

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Vittorini, Rodriguez, Fino, Bertolucci, Franzino, Wagner, Aguidar, Orlandi, Baldini. A disp.: Belli, Lazzarini, Fisciella, Canale, Deligio, Bartorelli, Chiti, Puviani, Pozzesi. All.: Marmugi.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Parenti, Fabbrini, Fiaschi, Taraj, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Manfredi, Nigi, Aliotta, Langella, Pardini, Bianchino, Pini, Angiolini. All.: Ticciati.

Arbitro: Stefano Mariani Livorno, coad. da Luca Perlamagna Carrara e Coco Pisa

Reti: 28', 75' Remedi, 34' , 80', 92' Sciapi