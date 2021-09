Coppa Italia Promozione, pari e patta tra Atletico Etruria e Urbino Taccola. Passano il turno i biancoblù

L'Atletico Etruria blocca sull'1-1 l'Urbino Taccola e, in virtù della vittoria 2-0 nella gara di andata, accede al secondo turno di Coppa Italia Promozione. A Collesalvetti le due squadre si affrontano in una partita fortemente condizionata dal maltempo e per questo non bellissima sul piano tecnico, seppur non manchino occasioni interessanti da una parte e dall'altra.

Nel primo tempo, nonostante il fortissimo vento a favore degli ospiti, è inizialmente l'Atletico Etruria a rendersi pericoloso: Kandé calcia a botta sicura da posizione ravvicinata ma un difensore ospite salva sulla linea di porta, poi Anichini va al tiro da fuori sfiorando il palo e infine ci prova in due occasioni Fermi, trovando però la pronta respinta di Guidetti. Alla prima palla gol creata dall'Urbino Taccola, Principe infila Lemmi con un tiro all'angolino da calcio di punizione che vale il vantaggio.

I termali prendono coraggio e chiudono il primo tempo in crescendo, sfiorando il raddoppio con Igbineweka, Lazzerini e Principe, ma fa buona guardia Lemmi. Al rientro dall'intervallo arriva subito il pareggio dell'Atletico Etruria, con Romeo che conclude dalla distanza bucando Guidetti, non impeccabile nella circostanza. I padroni di casa restano in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Filippelli, ma tengono botta e, nonostante il susseguirsi di occasioni pericolose da ambo le parti (con Orfei ad impensierire Guidetti e Rocchi, Gulisano e Dembele a fare lo stesso con Lemmi), il punteggio resta invariato. L'Atletico Etruria accede quindi al secondo turno e si presenta nel migliore dei modi al debutto in campionato domenica 3 ottobre contro il Castiglioncello.

Atletico Etruria-Urbino Taccola, il tabellino della gara

Atletico Etruria - Urbino Taccola 1-1

ATLETICO ETRURIA (4-2-3-1): Lemmi, Nobile, Orlandi, Anichini, Kandé, Macchi, Orfei, Sireno, Fermi, Romeo, Filippelli. A disp.: Gambini, Menichetti, Lorenzi, Romboli, Cavallini, Bucchioni, Malloggi, Coluccia. All.: Traversa.

URBINO TACCOLA (4-4-2): Guidetti, Pasquini, Franchi, Cecchi, Laniyonu, Taglioli, Lazzerini, Pilotta, Igbineweka, Principe, Toni. A disp.: Di Pietro, Ascani, Coulibaly, Lazzerini, Dembele, Ghelardoni, Gulisano, Rocchi, Frassi. All.: Ficini.

Arbitro: Leonardo Burgassi Firenze, coad. da Andrea Andreani Carrara e Francesco Paoli di Piombino

Reti: 36' Principe (U), 49' Romeo (A)