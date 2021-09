Coppa Italia Promozione, Castiglioncello-Colli Marittimi 2-1: eliminata la squadra di Venturi

Al "Solvay" di Rosignano il Castiglioncello vince 2-1 contro i Colli Marittimi e, in virtù dello 0-0 maturato all'andata a Montescudaio, si aggiudica il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Promozione.

Le due squadre danno vita ad una gara molto combattuta, dal risultato in bilico fino agli ultimi istanti considerato proprio il pari a reti bianche nel match d'andata. La prima frazione di gioco racconta di un predominio territoriale dei Colli Marittimi, che spinge soprattutto sulla destra sull'asse Nigiotti-Fabbri. Proprio da un'iniziativa dei due nasce l'occasione di Lepri, sul quale è provvidenziale il salvataggio di un difensore biancoazzurro a portiere battuto. Dalla parte opposta il Castiglioncello si rende molto pericoloso con Francalacci, nell'unico vero sussulto di marca locale dei primi 45', ma Startari respinge in tuffo evitando guai peggiori.

La musica cambia nel secondo tempo, con il Castiglioncello che rientra in campo più propositivo e sblocca il punteggio al 58' grazie ad un inserimento di Grandi. Passano soltanto due minuti ed ecco anche il raddoppio: il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai locali per fallo di mano di Giudici e Faraoni dagli 11 metri spiazza Cappellini. Sotto di due reti i Colli Marittimi alzano il proprio baricentro e conquistano anch'essi un tiro dal dischetto grazie al neontrato De Luca, che viene steso da Carelli in area di rigore: Giudici non sbaglia e accorcia le distanze.

Nel finale gli ospiti spingono con forza, sfiorando il pareggio con Giudici, Sanfilippo e Milano, ma il Castiglioncello tiene duro difendendo il 2-1 fino al triplice fischio del signor De Marco di Lucca. Una vittoria sudata che vale il passaggio al secondo turno e il sentito derby col Cecina, avversario nel secondo turno di Coppa.

Castiglioncello-Colli Marittimi, il tabellino della gara

Castiglioncello - Colli Marittimi 2-1

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Nucci, Daugenti, Battini, Aquilante, Capone, Del Soldato, Francalacci, Faraoni, Lo Vecchio, Macchia. A disp.: Ferraro, Andrei, Carelli, Cortesi, Mori, Simoncini, Costa, Grandi, Orlandini. All.: Citi.

COLLI MARITTIMI: Cappellini, Startari, Giari, Cosimi, Gazzanelli, Matta, Fabbri, Lepri, Giudici, Nigiotti, Milano. A disp.: Frongillo, Sanfilippo, Cacace, Rizek, Di Stefano, Camerini, De Luca, Poggiolini. All.: Venturi.

Arbitro: De Marco di Lucca, assistenti Scellato di Prato e Quartararo di Firenze

Reti: 58' Grandi (CA), 60' Faraoni rig. (CA), 77' Giudici rig. (CO)