Coppa Italia Promozione, non riesce l'impresa al Saline: passa il Cecina

Termina al primo turno il cammino del Saline in Coppa Italia Promozione. I blucerchiati arrivano alla sfida del "Rossetti" contro i locali dello Sporting Cecina con l'obbligo di vincere con almeno due gol di scarto in virtù dei risultati maturati nelle gare precedenti del triangolare (Castiglioncello-Cecina 0-3 e Saline-Castiglioncello 1-2). Pronti-via e subito padroni di casa pericolosi con Skerma, che conclude di poco a lato. Al 12' Rovini impegna Frongillo con una gran punizione dai 35 metri. La prima occasione del Saline arriva due minuti più tardi, con Bernardoni che chiama Cappellini alla respinta. Tra il 22' ed il 24' le due palle gol più importanti del match: prima Bernardoni, su cross di Fabbri, manda a lato di un soffio; poi ancora Rovini si rende protagonista con una punizione splendida che impatta sulla traversa. La partita procede con tanto gioco a centrocampo e poche emozioni. Ci provano da una parte Braccini e Fabbri, dall'altra El Falahi. All'87' il Saline rimane in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per proteste di Giudici: il match, di fatto, si chiude qui. 0-0 finale.

Sporting Cecina - Saline 0-0, il tabellino della partita

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Pagliai, Balleri, Startari, Lorenzini, Skerma, Bardini, Folegnani, Rovini, Diagne. A disp.: Nassi, Fiorini, Ajdini, Modica, Ghilli, Rizek, Milano N., Giannini E., El Falahi. All.: Miano.

SALINE: Frongillo, Sanfilippo, Salemmo, Antonini, Burchianti, Zaccariello, Fabbri, Lepri, Bernardoni, Dell'Aversana, Braccini. A disp.: Ringressi, Cosimi, Ciompi, Balbuena, Giudici, Nucera, Rossetti, Doda, Rigoni. All.: Venturi.

Arbitro: Iglio di Pistoia