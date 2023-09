Coppa Italia Promozione, domina il San Miniato Basso nel derby, passa anche il Saline, fuori l'Urbino Taccola

Sono due le squadre della provincia di Pisa a passare al secondo turno della fase regionale di Coppa Italia Promozione, il Saline e il San Miniato Basso. A sorpresa dopo lo 0 a 0 dell’andata, il San Miniato Basso si aggiudica il derby di ritorno con una clamorosa manita. Apre le danze Vanni già al 10’ di testa e poco più tardi raddoppia Demi con un tiro da fuori. Nel finale della prima frazione la chiude già virtualmente Lucarelli in mischia in seguito a calcio d’angolo e nella ripresa non ci vuole molto prima che Morelli cali il poker di testa. Non finisce qui, infatti arriva anche la doppietta di Lucarelli che al 42’ con un altro gol da fuori cala la cinquina in favore dei suoi.

Al Saline bastava contenere il Colli Marittimi per passare il turno, forti del 3 a 0 dell’andata e così avviene. Dopo un primo tempo di contenimento arriva anche il vantaggio firmato Bernardoni nel finale, nella ripresa però trova il pari il Colli con Pellegrini e anche il vantaggio nel finale con De Luca però è troppo tardi per pensare ad una rimonta e arriva anche il pareggio firmato Piu al 45+4’ che fissa il risultato sul 2 a 2.

L’Urbino Taccola invece non riesce a mantenere il 2 a 1 maturato all’andata e viene anche duramente sconfitto, finisce infatti 4 a 0 per la Real Cerretese. Probabilmente ad essere sbagliato è stato l’approccio alla gara dei ragazzi di Vicopisano che subiscono tre reti già nel primo tempo con Cerboni, Melani e Bouhafa che fissano il risultato sul 3 a 0 già all’intervallo, risultato ritoccato poi da Cerboni che batte di nuovo Bulleri e porta ufficialmente al secondo turno i suoi.

Tabellini (in grassetto le squadre della provincia di Pisa):

San Miniato – San Miniato Basso 0 a 5 (0 a 5 agg.)

San Miniato A.S.D.: Bellomo, Nuti, Taddei, Marconcini, Scali, Borghini, Campolmi, Gazzarrini, Tiboni, Echegdali, Carnevale. A disp.: Morelli, Zingarello, Stefanelli, Fagni, Scarpetti, Gallina, Campani, Bellucci, Koceku. All.: Marchi.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Fabbrini, Remedi, Morelli, Demi, Vanni. A disp.: Fattori, Mori, Bettarini, Niccolai, Langella, Colibazzi, Bucalossi, Faraoni, Rricku. All.: Ticciati.

Arbitro: Lorenzo Danesi di Pistoia

Reti: 10’ pt Vanni, 23’ pt Demi, 45+1’ pt e 42’ st Lucarelli, 15’ st Morelli.

Saline – Colli Marittimi 2 a 2 (5 a 2 agg.)

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Martinez De Jesus, Doda, Rigoni, Martelli, Piu, Pappalardo, Burchianti. All.: Ciricosta.

Colli Marittimi: Berrugi, Mecherini, Pedrali, Sarais, Bartorelli A., Camerini A., Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Biasci, Ciampi, Calzolari, Buselli, Giacomelli, Guarguaglini, De Luca, Manno, Pannocchi. All.: Verdiani.

Arbitro: Diego Bernardini di Piombino

Reti: 41’ pt Bernardoni, 7’ st Pellegrini, 43’ st De Luca, 45+4’ st Piu.

Real Cerretese – Urbino Taccola 4 a 0 (5 a 2 agg.)

Real Cerretese: Battini, Pagliai, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Cerboni, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp.: Shahini, Iannello, Lamberti, Tolaini, Tramacere Falco, Lapi, Nieri, Pisano L., Masoni. All.: Petroni.

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Castellacci, Anichini, Taglioli Lo., Cavallini, Pacciani, Cioni, Bertolini, Desideri. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Taglioli Le., Salvadori, Ferrera, Laniyonu, Antoni, Benvenuti, Filippi. All.: Taccola.

Arbitro: Edoardo Bo di Livorno

Reti: 14’ pt Cerboni, 28’ pt Melani, 39’ pt Bouhafa, 6’ st Cerboni.