Coppa Italia Promozione, Colli Marittimi-Castiglioncello 0-0. Tutto rimandato alla gara di ritorno

Colli Marittimi e Castiglioncello aprono la loro rispettiva stagione agonistica con un pareggio per 0-0 nell'andata del primo turno di Coppa Italia Promozione. Un risultato giusto per quanto mostrato sul terreno del gioco, maturato al termine di una partita sostanzialmente equilibrata, con alcuni sprazzi di vivacità da una parte e dall'altra ma le retroguardie a farla nel complesso da padrone.

I Colli Marittimi, scesi in campo con una formazione abbastanza rimaneggiata a causa delle assenze pesanti di Matta, Giudici, El Falahi e Zaccaria, partono forte, costringendo il Castiglioncello a rintanarsi nella propria metà campo per i primi dieci minuti circa di gara. Il resto del primo tempo scorre via senza particolari sussulti, ma la squadra di Venturi si dimostra atleticamente più avanti rispetto al Castiglioncello, arrivando prima su tutte le seconde palle.

Nella ripresa la partita diventa più equilibrata e si segnalano le prime occasioni interessanti da una parte e dall'altra: prima Milano da buona posizione calcia di poco a lato, poi, per il Castiglioncello, Daugenti impensierisce Cappellini su punizione e Faraoni conclude di poco alto dal limite. La palla gol più nitida capita sui piedi di Macchia che, in seguito ad un batti e ribatti in area, colpisce a botta sicura, trovando il riflesso prodigioso di Cappellini.

I Colli Marittimi tornano ad attaccare con maggior continuità e, allo scadere, per poco non portano a casa il bottieno pieno con Startari che, a compimento di una grande azione in tandem con Milano, tira una sorta di rigore in movimento, sul quale è provvidenziale l'intervento in scivolata di un difensore ospite. 0-0 al triplice fischio e tutto rimandato alla gara di ritorno.

Il tabellino della gara

Colli Marittimi - Castiglioncello 0-0

Colli Marittimi: Cappellini, Startari, Giari, Cosimi, Gazzanelli, Di Stefano, Fabbri, Lepri, Milano, Nigiotti, Poggiolini. A disp.: Frongillo, Cacace, Rizek, Sanfilippo, Camerini. All.: Venturi.

Castiglioncello: Barbetta, Daugenti, Carelli, Nencini, P. Gigoni, Faraoni, Macchia, Aquilante, P. Simoncini, Francalacci, Lo Vecchio. A disp.: Ferraro, Nucci, Capone, Battini, Del Soldato, Costa, F. Simoncini, Orlandini, Grandi. All.: Citi.

Arbitro: Menta di Piombino, coad. da Cuppone di Pisa e Rocchi di Pontedera.