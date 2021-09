Coppa Italia Promozione, Gambassi-Forcoli Valdera 2-0. Amaranto eliminati

Il Forcoli Valdera perde 2-0 sul campo del Gambassi e, in virtù del 2-2 della gara di andata al "Brunner", esce prematuramente al primo turno di Coppa Italia Promozione.

A decidere l'incontro a favore dei padroni di casa ci pensano Rosi e Ciacci, entrambi a segno nel corso del primo tempo (il primo al 15', il secondo sul finire di frazione). Dopo aver chiuso i conti nei primi 45', nella ripresa il Gambassi si è limitato ad amministrare il vantaggio acquisito al cospetto di un avversario ancora in fase di rodaggio. Ora, per il Forcoli Valdera, l'appuntamento è fissato a domenica 3 ottobre, data del debutto in campionato in casa contro il Mazzola Valdarbia. Gli amaranto sono chiamati al riscatto.

Gambassi-Forcoli Valdera, il tabellino della gara

Gambassi - Forcoli Valdera 2-0

GAMBASSI: Pagani, Bartolini, Ciappi, Ciacci, Ceccatelli, Paoli, Grassini, Oliva, Mazzoni, Rosi, Bassa. A disp.: Posarelli, Trassinelli, Tafi, Baragli, El Bith Ayoub, Buti, Abbate, El Bith Imad, Massimo. All.: Ciappi.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Salvini, Mazroui, Natali, Benvenuti, Fiorentini, Migliarini, Mori, Borselli, Marianelli. A disp.: Salvadori, Bonicoli, Cardini, Martolini, Favarin, Giusti, Bettini, Cheikna, Monti. All.: Natali.

Arbitro: Lorenzo Mazzi di Prato, coad. da Michele Napolano di Empoli e Gabriele Lombardi di Pontedera

Reti: 15' Rosi, 42' Ciacci