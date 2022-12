Coppa Italia Promozione, la Geotermica batte l'Atletico Maremma e approda in semifinale

Squadra in casa

Squadra in casa Geotermica

Servivano i tre punti ed i tre punti sono arrivati. La Geotermica batte 2-1 l'Atletico Maremma al "Florentia", sorpassa gli stessi maremmani nella classifica del triangolare valido per i quarti di finale di Coppa Italia Promozione ed approda in semifinale. I giallorossoblù di Ballerini, obbligati a fare risultato pieno, hanno aperto le marcature al 20' del primo tempo grazie al rigore di Pellegrini. Ad inizio ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze con Bianciardi, ma immediatamente Zoncu ha riportato avanti la Geotermica, stavolta in modo decisivo. Il sogno dei larderellini continua.

Geotermica - Atletico Maremma 2-1, il tabellino della partita

GEOTERMICA: Marrucci, Pavoletti, Falca, Bimbi, Cacciò, Spagnoli, Zoncu, Zanatta, Pellegrini, Romeo, Pashja. A disp.: Rossi, Penco, Fondelli, Mannucci, Martinez, Cheli, Dell’Agnello. All.: Ballerini.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Loffredo, Bianciardi, Sgherri, Ferraro, Begnardi, Giustarini, Forieri, Rossetti, Coli, Vettori. A disp.: Barbanera, Testa, Barbini, Vettori, Fusini, Bertocchi. All.: Lorenzini.

Arbitro: Avelardi di Livorno

Reti: 20′ rig. Pellegrini, 53′ Bianciardi, 57′ Zoncu