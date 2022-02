Coppa Italia Promozione, Atletico Etruria eliminato: fatale la sconfitta 1-0 a Pieve Fosciana

L'Atletico Etruria è fuori dalla Coppa Italia Promozione: fatale per gli uomini di Traversa la sconfitta per 1-0 odierna in casa del Pieve Fosciana, arrivato a questa sfida con l'obbligo di fare bottino pieno per poter scavalcare in vetta al minigirone proprio i biancoblù. Il gol che ha deciso l'incontro è arrivato al 17' del primo tempo, grazie al colpo di testa di Bosi sugli sviluppi di un calcio di punizione. L'Atletico Etruria si è reso protagonista di una reazione veemente, costruendo molte palle gol: in particolare prima un grande intervento di Tocchini su Romeo con palla che sbatte sul palo e finisce sui piedi di Bozzi, il quale calcia fuori in tap-in, poi il tiro da fuori di Bardini che centra la traversa e sulla ribattuta Cavallini in mezza rovesciata conclude sopra la traversa. Nella ripresa i ritmi calano e si segnala soltanto un presunto fallo da rigore su Orfei non segnalato dalla terna arbitrale. Per l'Atletico Etruria testa adesso al campionato: domenica prossima, 13 febbraio, arriva al "Lami" il Forcoli Valdera.

Pieve Fosciana - Atletico Etruria 1-0, il tabellino della partita

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Bachini, Pietrazzini, Turri (17’ st Barsotti), Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Bosi, Dini C. (36’ st Giusti), Babboni. A disp.: Casci, Angelini, Dini D., Cavani D., Canozzi, Cavani M., Grilli. All.: Contadini.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi (33’ st Malloggi), Filippelli (45’ st Sant), Bozzi, Kande Amby, Orfei, Lorenzi, Barnini, Romeo, Cavallini (33’ st Anichini). A disp.: Liuzzo, Menichetti, Ronda, Macchi. All.: Traversa.

Arbitro: Serra di Grosseto

Reti: 17′ Bosi