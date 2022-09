Coppa Italia Promozione, risultati e verdetti del primo turno

Primi verdetti per quanto riguarda il primo turno di Coppa Italia Promozione 2022/23. L'Atletico Etruria mantiene intatto il vantaggio acquisito nella gara di andata con il Ponsacco (1-0 a Collesalvetti), pareggiando 0-0 in casa dei rossoblù. Termina già, dunque, il cammino nella competizione della neoretrocessa formazione ponsacchina. Assieme all'Etruria, festeggiano la qualificazione anche Urbino Taccola e Geotermica. Gli ulivetesi bissano l'1-0 dell'andata, ancora a firma Laniyonu, contro il San Miniato, mentre i larderellini rifilano un secco 3-0 ai Colli Marittimi a Montescudaio (a segnò Cacciò su rigore, Burini e Pellegrini) dopo l'1-1 di sette giorni fa. Resta in bilico il Saline (inserito nel triangolare con Sporting Cecina e Castiglioncello ed a riposo nella prima giornata), sconfitto 2-1 dal Castiglioncello con sorpasso al 90' (rete decisiva di Grandi; in precedenza vantaggio labronico con Macchia e pareggio di Zaccariello). Domenica prossima, al "Rossetti" di Cecina, al Saline servirà una vittoria con almeno due reti di scarto contro la corazzata cecinese per sperare di approdare turno successivo.