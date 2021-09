Coppa Italia Promozione, sconfitta di misura per il Saline. I viola ko 2-1 contro lo Sporting Cecina

Per la squadra di Guarguaglini non basta il rigore di Rossi

Debutto sfortunato per il Saline, che perde di misura contro lo Sporting Cecina al termine di una partita molto combattuta e sbloccatasi soltanto nel finale.

La prima frazione di gioco racconta di una leggera supremazia sul piano del gioco del Saline, che si dimostra squadra quadrata, in grado di giocarsela alla pari anche contro avversari che presentano alcune individualità importanti per la categoria come nel caso dello Sporting Cecina.

Le prime occasioni degne di nota si attestano soltanto nella ripresa e sono di marca ospite. Prima Bernardoni, poi Bigazzi, impensieriscono Puccioni, ma il portiere del Saline fa buona guardia. La gara scorre senza particolari sussulti fino al 72', quando Bernardoni si avventa sulla respinta corta di Puccioni, non impeccabile nell'intervento sul cross dalla sinistra di M. Giannini (probabilmente il migliore in campo), e insacca a porta sguarnita portando in vantaggio lo Sporting Cecina.

I rossoblù guidati da Miano tre minuti dopo si ripetono: stavolta è E. Giannini, con uno splendido tiro da fuori area che pesca il sette, a far gioire i suoi. Ma non è finita qui, perché dal calcio d'inizio seguente nasce l'azione che porta il Saline a conquistare il calcio di rigore che Rossi trasforma accorciando le distanze. Gli ultimi dieci minuti di gara diventano un forcing dei viola, i quali vanno ad un passo dal clamoroso pareggio con Passalacqua, ma il suo tiro finisce sul palo.

Il tabellino della gara

Saline: Puccioni, Canessa, Matteo (77' G. Burchianti), Spagnoli, Nuzzi, L. Burchianti, Filippi (64' Cavallini), Pacini (83' Oldoli), Rossi, Favilli, Passalacqua. A disp.: Ringressi, Capanni, Di Giulio, Sangiorgi, Moretti. All.: Guarguaglini.

Sporting Cecina: Cappellini, Ajdini (Pagliai), M. Giannini, Facenna (64' Diagne), Modica, Del Gratta, Campisi, Zoppi, Bernardoni (85' Skerma), Bigazzi, E. Giannini. A disp.: Bottarelli, Pedrali, Paoletti, Skerma, Faye, Ghilli, Toraldo. All.: Miano.

Arbitro: Di Girolamo di Lucca, coad. da Laganà e Andreani di Carrara.

Reti: 72' Bernardoni, 75' E. Giannini, 76' Rossi (rig.).

Note: espulso Zoppi.