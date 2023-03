Coppa Italia Promozione, la corsa della Geotermica si ferma in semifinale

Sfuma il sogno della Geotermica, che cede 0-2 al Subbiano e saluta la Coppa Italia Promozione ad un passo dall'ultimo atto. Gara equilibrata al Florentia di Larderello, con i giallorossoblù di casa che faticano ad esprimere il proprio consueto gioco al cospetto degli aretini, dotati di grande aggressività ed esperienza. Il gol che sblocca il punteggio arriva poco prima della mezz'ora del primo tempo, con Frijio che insacca alle spalle di Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la Geotermica, priva degli esperti Pellegrini e Rispoli, prova a reagire e sfiora il pari con Pashja e Spagnoli, ma al 57' è costretta a proseguire in inferiorità numerica a causa dell'espulsione (giudicata severa dai locali) di Zoncu. Duro colpo per gli uomini di Ballerini, che al 72' incassano anche la rete del definitivo ko firmata da Pavani al termine di una ripartenza. Il Subbiano vola in finale dove affronterà il Meridien. La Geotermica si rituffa in campionato: domenica match casalingo con l'Atletico Etruria, importante per difendere il secondo posto nel girone C.

Geotermica - M.M. Subbiano 0-2, il tabellino della partita

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Burini, Spagnoli, Cacciò, Mencari, Landi N., Pashja, Fondelli, Romeo, Penco. A disp.: Marrucci, Bimbi, Landi G., Mannucci, Zoncu, Falca, Ocone, Cheli, Dell'Agnello. All.: Ballerini

M.M. SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Daveri, Frijio, Undini, Marmorini, Gisti, Ruggeri, Rubechini, Pavani. A disp.: Lottini, Casini, Mannelli, Liserre, Cendali, Moneti, Falsini, Ermini. All.: Benedetti

Arbitro: Monti di Firenze, coad. da Guiducci di Empoli e Quartararo di Firenze

Reti: 27′ Frijio, 72′ Pavani

Note: espulso al 57' Zoncu