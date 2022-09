Coppa Italia Promozione, Urbino Taccola e Atletico Etruria partono col piede giusto

Riapre i battenti la nuova stagione di Promozione e lo fa con le gare del primo turno di Coppa Italia. Debutto vincente per Urbino Taccola e Atletico Etruria, rispettivamente contro San Miniato e Ponsacco. A La Scala gli ulivetesi la spuntano per 1-0 grazie al gol al 25' del primo tempo di Laniyonu (in foto). Da segnalare l'espulsione al 25' del secondo tempo di Baldini nelle fila dell'Urbino. Stesso punteggio, ma a favore dei padroni di casa, a Collesalvetti: l'Atletico Etruria batte 1-0 i neoretrocessi rossoblù con rete di Turini al 18'. Termina in parità (1-1) il match di Larderello tra Geotermica e Colli Marittimi: al vantaggio di Cacciò risponde Pellegrini N.. Domenica prossima le gare di ritorno.