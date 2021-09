Coppa Italia Promozione, blitz dell'Atletico Etruria sul campo dell'Urbino Taccola

Colpo esterno dell'Atletico Etruria, che va a vincere sul campo dell'Urbino Taccola 2-0, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Le due squadre danno vita ad un primo tempo abbastanza altalenante, nel quale si afferma una leggera supremazia territoriale dei locali, seppur non tramutata in palle gol degne di nota. La partita svolta ad inizio ripresa quando, al 55', Collecchi viene punito dal direttore di gara con l'espulsione diretta per un fallo da ultimo uomo, costringendo l'Urbino Taccola a proseguire l'incontro in inferiorità numerica.

Pochi minuti più tardi, a seguito di un'errore della retroguardia di casa, l'Atletico Etruria si porta in vantaggio: Coluccia, su assist di Romeo, conclude dal limite dell'area di rigore con un tiro di sinistro angolato che non lascia scampo a Guidetti. La gara scorre via senza particolari sussulti e, nonostante anche gli ospiti restino in dieci uomini causa espulsione per doppia ammonizione di Bozzi, l'Urbino Taccola non riesce a trovare varchi nell'attenta retroguardia avversaria. Sul finire è anzi l'Atletico Etruria a raddoppiare con Fermi (subentrato a Cavallini) che raccoglie l'invito di Romeo e batte Guidetti.

Per la squadra di Traversa una vittoria importante, ottenuta mettendo in campo una formazione imbottita di under (ben 6 solo tra i titolari) causa varie defezioni, contro un avversario tosto.

Il tabellino della gara

G.Urbino Taccola - Atletico Etruria 0-2

G.Urbino Taccola: Guidetti, Collecchi, Lazzerini, Cecchi, Laniyonu, Taglioli, Ghelardoni (80' Gulisano), Dembele, Igbineweka, Principe, Toni (55' Pasquini). A disp.: Barsotti, Ascani, Franchi, Pasquini, Lazzerini, Gulisano, Rocchi, Frassi. All.: Ficini.

Atletico Etruria: Gambini, Nobile, Orlandi, Malloggi, Bozzi, Macchi (68' Kande), Orfei (80' Romboli), Anichini, Coluccia, Romeo, Cavallini (74' Fermi). A disp.: Lemmi, Menichetti, Lorenzi, Albano. All.: Traversa.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 62' Coluccia, 86' Fermi.

Note: espulsi Collecchi (U) al 54' e Bozzi (A) all'80'. Ammoniti Anichini, Bozzi (A) Ghelardoni, Taglioli, Principe, Igbineweka (U).