Coppa Italia Serie C, il Pontedera calcio femminile esce a testa alta. 2-1 alla Pistoiese

Buona la terza per il Pontedera, che, dopo le sconfitte contro Lucchese e Arezzo nelle prime due giornate, chiude il suo girone eliminatorio di Coppa Italia Serie C con una bella vittoria sul campo della Pistoiese.

In un match fortemente condizionato dal maltempo, che ha ridotto il terreno di gioco in condizioni difficili e, causa grandine, pure interrotto lo svolgimento della gara per circa 5', la squadra di Ulivieri se la gioca a viso aperto contro una formazione sulla carta più attrezzata. Al 10' le granatine passano in vantaggio: Iannella serve D'Alessandro, che non lascia a scampo a Zanchi. La pressione continua e, ad inizio ripresa, ecco il raddoppio firmato dalla classe 2004 Aug (subentrata a Consoloni nel corso del primo tempo) a tu per tu col portiere, su assist della solita Iannello.

Sotto di due reti la Pistoiese reagisce, accorciando le distanze al 65' con Tinelli, brava ad approfittare di un errore difensivo della retroguardia pontederese. La partita prosegue con un sostanziale equilibrio in campo ed alcune occasioni da una parte e dall'altra (in particolar modo si fa vedere Giusti per il Pontedera), ma il punteggio resta invariato. Il Pontedera festeggia dunque una vittoria forse inaspettata, arrivata come giusto premio per un'ottima prestazione.

Pistoiese-Pontedera, il tabellino della gara

Pistoiese - Pontedera 1-2

PISTOIESE: Zanchi, Viggiano, Sitri, Gangi, Baroni, Zanini, Dimaggio, Mannucci, Valoriani, Maroso, Diamanti. A disp.: Schiavone, Puddu, Persichini, Diafani, Nigro, Cotrer, Tinelli, Tavanti. All.: Mario Nicoli.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Ceccardi, Consoloni, Catastini, Maffei, Pantani. A disp.: Mbaye, Aug, Bensi, Lanzotti. All.: Renzo Ulivieri.

Arbitro: Caruso di Viterbo

Reti: 10' D'Alessandro (PO), 50' Aug (PO), 65' Tinelli (PT)