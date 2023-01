Pontedera CF fuori dalla Coppa Italia: la Lucchese vince 4-3 e passa il turno

S'interrompe già al primo turno il cammino del Pontedera nella Coppa Italia di Serie C femminile. Al "Mannucci" le granatine perdono 4-3 contro la Lucchese ed escono dalla competizione in virtù del pareggio (1-1) maturato nella gara d'andata. Le ospiti sbloccano il punteggio al 15' con Fenili, ma Iannella ristabilisce la parità alla mezz'ora mandando le due squadre al riposo sul parziale di 1-1. In avvio di ripresa ancora Lucchese avanti con Valtolina, poi, tra il 70' ed il 77', la solita Iannella ribalta il risultato con altre due reti. Il vantaggio del Pontedera ha vita breve, poiché appena sessanta secondi più tardi Fenili sigla il 3-3. Al 90' un'autogol manda in fumo le speranze di passaggio del turno delle ragazze di Tarabusi. Domenica prossima, 15 gennaio, Pontedera e Lucchese torneranno ad affrontarsi a campi invertiti per la quattordicesima giornata di campionato, in uno scontro diretto di grande importanza nelle "zone calde" della classifica.