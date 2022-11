Il Pontedera vola agli ottavi di Coppa Italia: stesa 1-0 la Reggiana

Colpaccio del Pontedera, che vince 1-0 in casa della quotata Reggiana e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. I granata pontederesi (per l'occasione in divisa bianca in virtù dei colori identici degli emiliani) approcciano con notevole personalità al match e disputano una prima frazione di gioco travolgente. Il primo brivido per il portiere locale Turk si palesa nell'occasione del sinistro dalla distanza di Fantacci, che termina fuori di poco. Solo questione di minuti per il vantaggio del Pontedera: al 27', sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie di Pretato, Orsi si fa soffiare la palla da Somma, quest'ultimo entra in area ed insacca con un bel diagonale alla destra di Turk. I ragazzi di Canzi continuano a spingere al cospetto di una Reggiana piatta. Ci provano Guidi, al termine di un contropiede ben orchestrato in velocità, e successivamente Fantacci, il quale conclude sopra la traversa. Nella ripresa la Reggiana prova a reagire e col passare dei minuti prende le redini del gioco. Il Pontedera, però, si difende con ordine, tanto che gli emiliani sono costretti ad affidarsi a tentativi da fuori area, come nei casi di Libutti e Chiesa. L'ultimo sussulto della gara si attesta al 75', quando Pellegrini, da centro area, manda a lato in rovesciata. Terzo successo consecutivo per il Pontedera.

Reggiana - Pontedera 0-1, il tabellino della partita

REGGIANA (3-5-2): Turk; Laezza, Chiesa, Luciani (63' Cauz); Libutti (80' Rossi), Sciaudone, Muroni, D’Angelo (71' Kabashi), Orsi (64' Guiebre); Lanini (71' Nardi), Pellegrini. A disp.: Voltolini, Venturi, Rozzio, Rosafio. All.: Diana.

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Pretato, Shiba; Somma, Catanese (78' Izzillo), Guidi (58' Aurelio), Ladinetti, De Ioannon (58' Perretta); Fantacci (58' Benedetti), Mutton. A disp.: Siano, Cagnina, Paolieri, Baroni, Di Bella, Casadidio, Espeche, Nicastro, Tripoli, Martinelli. All.: Canzi.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Rete: 27' Somma

Note: ammoniti Perretta, Nardi, Stancampiano, Muroni, Laezza