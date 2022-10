Coppa Italia Serie C, il Pontedera sbanca Siena e approda al secondo turno

Colpaccio del Pontedera, che vince 1-0 a Siena dopo i tempi supplementari e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Al 'Franchi', sotto gli occhi del nuovo allenatore Canzi, presente in tribuna, i granata disputano un'ottima prova al cospetto della stessa formazione con cui, quattro giorni fa, era arrivata una brutta sconfitta in campionato. Il primo sussulto della gara è proprio di marca ospite: Benedetti approfitta dell'uscita errata di Manni e calcia a botta sicura, ma De Santis salva sulla linea di porta. Al 19' Manni si riscatta con un intervento su Mutton da posizione ravvicinata. Il predominio del Pontedera continua complessivamente nell'arco di tutto il match. In avvio di ripresa traversone dalla sinistra di Perretta per Petrovic, il quale trova il provvidenziale salvataggio sulla linea di Franco. Ancora Petrovic protagonista al 60' con una conclusione che si stampa sul palo. L'ultima mezz'ora scivola senza emozioni: si va ai tempi supplementari. Nell'overtime la stanchezza affiora e il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo. Al 117' il Pontedera trova il guizzo decisivo con Aurelio, che insacca di testa su corner di Ladinetti. Prima sconfitta stagionale per il Siena; qualificazione in tasca ed importante iniezione di fiducia per i granata.

Siena - Pontedera 0-1 dts, il tabellino della partita

SIENA (4-3-2-1): Manni; Rizzitelli, Riccardi, Franco, De Santis (91' Costanti); Buglio (77' Favalli), Bianchi (87' Muresan), Meli; Castorani, Frediani; De Paoli (13' Leone). A disp.: Lanni, Raimo, Belloni, Disanto, Crescenzi, Collodel, Silvestri. All.: Pagliuca.

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Marcandalli (62' Shiba), Espeche, Bonfanti; Somma (62' Aurelio), Perretta, Guidi (62' Ladinetti), Catanese (87' Izzillo); Petrovic, Benedetti (87' Fantacci); Mutton (91' Nicastro). A disp.: Siano, Cagnina, Pretato, Cioffi, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Martinelli. All.: Zini.

Arbitro: Erminio Cerbasi

Rete: 117' Aurelio

Note: ammoniti Meli, Bonfanti, Shiba