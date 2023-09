Coppa Italia di Serie D, il Mobilieri Ponsacco cade ad Agliana

L'Aglianese vince 3 a 1, accedendo ai trentaduesimi di finale, contro il Mobilieri Ponsacco che aveva passato il turno preliminare battendo 2 a 1 il San Donato Tavarnelle. La partita di oggi però va fin dall'inizio in direzione opposta per i ragazzi di mister Caramelli, il vantaggio nero-verde infatti arriva già al 3' di gioco grazie a D'Amico, esterno destro classe 2005, che rientra sul sinistro e batte Fontanelli con un gran gol. Continua il momento positivo dei padroni di casa che al 15' trovano il raddoppio del loro centravanti classe 2003 Poli, assist di Perugi. Al 37' la chiude l'Aglianese grazie alla rete del numero 10 Gabbianelli servito da un ottimo Lika. Nella ripresa arriva il gol della bandiera del Ponsacco con una autorete sfortunata di Maloku ma gli ospiti non riescono ad avvicinarsi nel risultato, finisce così quindi la corsa in Coppa dove il mister avrà sicuramente trovato alcune risposte in queste prime due partite in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima.

Aglianese - Mobilieri Ponsacco 3 a 1 (3 a 0)

Aglianese: Moretti; Maloku, Pupeschi, Iacoponi (Fiaschi 18′ pt), Perugi; Ranelli (Marcellusi 42′ st), Marino; D’Amico (Pintore 21′ st), Gabbianelli, Lika (Tesi 42′ st), Poli (Bifini 21′ st). A disp.: Vilardi, Nero, Di Fiandra, Bellucci. All.: Maraia.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli; Fasciana (Nannetti 1′ st), Felleca, Bardini (Matteoli 1′ st), Grea, De Vito (Di Fiandra 17′ st), Remedi (Regoli 1′ st); Innocenti, Fratini, Nieri, Buffa (Hanxari 30′ st). A disp.: Falsettini, Macchi, Mogavero, Milli, Panattoni. All.: Caramelli.