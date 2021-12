Coppa Italia Eccellenza. Manita Cenaia al Castelfiorentino (5-0) e accesso alle semifinali

Il Cenaia chiude il 2021 nel migliore dei modi, rifilando un secco 5-0 al Castelfiorentino nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Al "Pennati" le due squadre scendono in campo con numerose defezioni, ma i padroni di casa, anche grazie alle ottime prestazioni dei neoacquisti Fariello, Degli Esposti ed Arapi, non ne risentono e disputano una partita a senso unico per tutti i 90'. Dopo appena 12' gli arancioverdi passano in vantaggio: Gambini va al tiro su punizione e batte Lupi. Al 24' Cutroneo trova il 2-0 dopo un pasticcio tra il portiere e un difensore del Castelfiorentino, poi, sul finire di frazione, ancora il numero 9 locale cala il tris con un tiro all'angolino a compimento di un'ottima iniziativa di Remedi. Nella ripresa il Cenaia arrotonda grazie alle reti di Remedi e Fariello, entrambe sugli sviluppi di corner. Per il Castelfiorentino da segnalare la buona prova di Iaquinandi, l'unico ad impensierire nelle poche occasioni Serafini. Il Cenaia accede alle semifinali della fase regionale, dove se la vedrà con la Massese.

Atletico Cenaia - Castelfiorentino, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - Castelfiorentino 5-0

CENAIA: Serafini, Rossi (71' Landi), Tammaro (75' Ceccherini), Degli Esposti, Malara, Fariello, Freschi, Arapi, Cutroneo, Remedi, Gambini (52' Fornaciari). A disp.: Colombini, Amorusi, Bartoli, Brattoli. All.: Macelloni.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Maltinti, Nidiaci, Marinari, Vallesi, Campatelli, Ulivelli (53' Lenti), Bartolozzi, Tomberli (76' Bruni), Iaquinandi, Carlotti. A disp.: Bellucci, Mantelli. All.: Ghizzani.

Arbitro: Colombi di Livorno, coad. da Chiesi di Prato e Lombardi di Pontedera

Reti: 12’ Gambini, 24’ e 41’ Cutroneo, 68’ Remedi, 81’ Fariello