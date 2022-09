Coppa Italia Eccellenza, niente rimonta per la Cuoiopelli in casa del Fucecchio

La Cuoiopelli esce di scena dalla Coppa Italia Eccellenza 2022/23 già al primo turno. Nel derby in notturna contro il Fucecchio, i santacrocesi non sono riusciti a ribaltare la sconfitta 3-1 dell'andata al "Masini", perdendo addirittura 1-0. I bianconeri mettono subito un'ipoteca sul passaggio del turno passando in vantaggio al 10' con Zefi. La Cuoiopelli, nonostante i quattro gol necessari per qualificarsi, prova a reagire, ma alcuni interventi di Del Bino ed un palo nella ripresa mantengono inviolata la porta fucecchiese. Nel finale il Fucecchio rimane in dieci per l'espulsione di La Rosa. Eliminazione per la Cuoiopelli, mentre il Fucecchio di mister Dell'Agnello continua il suo momento 'magico', con quattro vittorie nelle prime quattro gare ufficiali della stagione.

Fucecchio - Cuoiopelli 1-0, il tabellino della partita

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Nardi, Lecceti, La Rosa, Falaschi, Cenci, Zefi, Masoni, Carnevale, Falconi. A disp.: Mannucci, Giometti, Cullhaj, Lotti, Demi, Ramku, Del Colle, Ceceri, Rigirozzo. All.: Dell'Agnello.

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti, Lucaccini F., Cinelli, Borselli, Bagnoli, Benericetti, Lucaccini R., Andolfi, Canessa, Baroncini. A disp.: Cavallini M., Guerrucci, Passerotti, Gamberucci, Friuli, Pasquini, Viligiardi, Boncan, Tapparello. All.: Marselli.

Arbitro: Mauro di Pistoia

Rete: 10' Zefi