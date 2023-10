Coppa Italia Serie C. Il Pontedera batte la Carrarese 0 a 1 e passa il turno

La rete di Benedetti e il rigore parato da Stancampiano valgono il passaggio del turno dei granata che, secondo il nuovo regolamento, affronteranno una delle squadre del proprio gruppo per area geografica, cioè una tra Juventus Next Gen, Alessandria, Lucchese, Novara, la vincente tra Torres e Olbia che si sta disputando in questo momento (la serata di mercoledì 4/10 n.d.r.) e la vincente tra SPAL e Sestri Levante che si giocherà domani giovedì 5 ottobre, il prossimo turno sarà un giorno tra 7,8 e 9 novembre.

Tornando al match di questo pomeriggio, disputato all'orario di certo non favorevole alle tifoserie delle 16:15 di mercoledì, il Pontedera rischia di trovarsi subito in svantaggio a causa dell'errore al 2' nell'impostazione della retroguardia ospite che favorisce Panico ma fortunatamente calcia sull'estremo difensore palermitano. L'unica altra occasione della prima frazione arriva pochi minuti più tardi, sempre a favore della Carrarese, con Cerretelli che conclude largo di poco.

La ripresa non è differente dal primo tempo in quanto ad avarizia di occasioni, il primo squillo arriva al 25' con Benedetti che impegna Bleve che devia in corner ma cinque minuti più tardi non può fare niente per impedire la rete granata: i padroni di casa perdono il controllo della sfera in palleggio all'altezza della metà campo e nel contropiede che ne deriva va a concludere ancora Benedetti che questa volta fredda Bleve con una gran botta sotto la traversa. Al 36' la Carrarese ha l'occasione per riaprire il match con un calcio di rigore conquistato da Capello ma Panico si fa ipnotizzare da Stancampiano che si butta alla sua sinistra e neutralizza il tiro chiudendo di fatto il match e consegnando i granata al secondo turno.

Carrarese - Pontedera 0 a 1 (0 a 0)

Carrarese (3-5-2): Bleve; Cartano, Di Gennaro, Cerretelli; Grassini, Belloni, Capezzi, Zuelli, Raimo; Morosini, Panico. A disp: Tampucci, Imperiale, Illanes, Coppolaro, Della Latta, Schiavi, Sementa, Palmieri, Schiavi, Opoola, Simeri, Capello, Giannetti. All: Lamma.

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Pretato, Angori; Perretta, Provenzano, Catanese, Ambrosini; Delpupo, Fossati, Paudice. A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Marrone, Benedetti, Ianesi, Ignacchiti, Guidi, Espeche, Nicastro, Salvadori. All: Canzi.

Reti: 30' st Benedetti.