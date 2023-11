Coppa Italia Serie C, il Pontedera vince 2 a 1 a Novara e passa agli ottavi di finale

Prosegue la striscia positiva dei granata che battono 2 a 1 il Novara in trasferta e accedono agli ottavi di finale dove incontreranno la Virtus Entella che ha battuto 3 a 0 senza troppi problemi l’Alessandria.

I piemontesi attraversano un momento difficile e non hanno ancora ottenuto una vittoria in campionato, i ragazzi di mister Canzi non ci stanno di certo a regalare la prima quest’oggi e mettono subito la partita dal loro lato con la rete di Fossati al 20’ che indirizza il match. Nonostante i padroni di casa tentino di riaprirla trovando un palo, arriva anche il raddoppio ospite a firma Gagliardi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa continua la squadra di Gattuso ad insistere alla ricerca del gol che rimetta la squadra in corsa ma arriva un altro palo e la rete di Prinelli è soltanto a 3’ dallo scadere e non basta a trovare il pari, nel finale c’è anche l’espulsione di Rossetti tra le fila dei padroni di casa, subentrato da poco più di un quarto d’ora.

Novara – Pontedera 1 a 2 (0 a 2)

Novara: Desjardins, Urso (27’st Saidi), Prinelli, Bonaccorsi (40’st Boccia), Scappini (27st′ Rossetti), Corti (27′st D’Orazio), Scaringi, Speranza, Gerbino, Caradonna (34′st Martinazzo), Bagatti. Allenatore: Gattuso.

Pontedera: Vivoli, Gagliardi (32′st Perretta), Calvani (13’st Angori), Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Ignacchiti (13’st Benedetti), Delpupo (32′st Ianesi), Provenzano, Salvadori (45′st Catanese). Allenatore: Canzi.

Arbitro: Cherchi di Carbonia, assistenti Nicosia e Lo Calio

Reti: 20′pt Fossati, 43′pt Gagliardi, 42’st Prinelli (N).

Note: 1’ e 6’ di recupero. Ammoniti Gagliardi nel Pontedera e Prinelli nel Novara. Espulso al 45+3’st Rossetti nel Novara.