Cordoglio nel mondo del calcio: è morto Bruno Bolchi

Per tutti era 'Maciste'. Così lo aveva ribattezzato la firma più prestigiosa del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera: Bruno Bolchi aveva una corporatura imponente e in mezzo al campo svettava su tutti gli avversari. Nato nel 1940 a Milano, Bolchi nel 1958 debuttò in Serie A con la maglia dell'Inter, di cui qualche anno dopo indossò anche la fascia di capitano e con cui vinse uno scudetto nel 1963. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 1972, superò la linea laterale per intraprendere la carriera di allenatore.

Da tecnico ha raggiunto moltissime soddisfazioni: 4 promozioni in A e 2 in B, oltre a due qualificazioni alle semifinali di Coppa Italia alla guida di formazioni largamente sfavorite. La prima volta da allenatore del Bari, la seconda sulla panchina dello Sporting Club: nel 1988 Romeo Anconetani lo chiamò alla guida del Pisa con l'obiettivo di raggiungere la seconda salvezza consecutiva. Bolchi non riuscì nella missione e venne allontanato nel marzo del 1989, non prima però di aver guidato Piovanelli e compagni in una cavalcata eccezionale in Coppa Italia, interrotta soltanto dal Napoli di Maradona a un passo dalla finalissima.

Bruno 'Maciste' Bolchi, una volta ritiratosi in pensione, si era sistemato con la famiglia a Pieve a Nievole, nella provincia pistoiese. Da tempo malato, si è spento nella mattinata di mercoledì 28 settembre in una clinica fiorentina. Anche il Pisa Sporting Club si è unito al cordoglio di tutto il mondo del calcio: "Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per scomparsa di Bruno Bolchi, storica figura del calcio italiano e tecnico dei Nerazzurri nella stagione 1988-89 (Serie A). Alla famiglia ed agli amici dell’indimenticabile 'Maciste' giungano le condoglianze da parte di tutto lo Sporting Club".