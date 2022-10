Il calcio pisano perde un'altra leggenda: è scomparso Enrico Cannata

Il trio delle meraviglie perde un altro componente. Dopo Giorgio Barbana, il calcio nerazzurro piange la scomparsa di un'altra leggenda: Enrico Cannata. Nato nel 1953 a Milano, l'ex centrocampista arrivò sotto la Torre nel 1976 e vi rimase fino al 1980, vivendo e interpretando al meglio la rinascita dello Sporting Club e l'inizio dell'epopea targata Anconetani. Insieme al pisano doc Claudio 'Caio' Di Prete, formò un terzetto formidabile per completezza tecnica, intelligenza tattica e carisma, alimentando i sogni e la passione dei tifosi.

In totale Enrico Cannata con la casacca del Pisa ha disputato 144 gare, segnando 18 reti in tre stagioni di Serie C e una di Serie B. Si è spento a Parma, la città dove si era stabilito dopo essersi ritirato dal calcio a 69 anni a causa di una malattia incurabile. Questo il messaggio di cordoglio della società nerazzurra: "Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Enrico Cannata, storico calciatore nerazzurro, protagonista in 144 gare e autore di 18 importantissimi gol coi i quali ha contribuito a riportare, alla fine degli anni settanta lo Sporting Club sui palcoscenici più importanti del calcio nazionale. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme alla Società tutta, rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Enrico; un pezzo della nostra storia che ci lascia troppo presto.Ciao Enrico!".