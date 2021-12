Emergenza Covid: la capienza dell'Arena Garibaldi torna al 50%

Le nuove disposizioni del governo in relazione alla poderosa ondata scatenata dalla variante Omicron riguardano anche il calcio. A ottobre l'esecutivo aveva dato il via libera per il ritorno della capienza al 75% in tutti gli impianti sportivi all'aperto, ma all'indomani del numero assoluto più alto di nuovi contagi registrato da oltre un anno e mezzo, è stata fatta marcia indietro. Al ritorno in campo, a gennaio, gli stadi potranno ospitare il 50% della capienza complessiva. L'Arena Garibaldi, quindi, il 15 gennaio per la partita Pisa-Frosinone accoglierà all'incirca 4.500 spettatori. Come nelle primissime gare del campionato, contro Spal, Alessandria e Monza.

Rimangono naturalmente in vigore le altre disposizioni: obbligo di Super green pass e divieto di consumazione al posto di cibi e bevande. Nei prossimi giorni arriverà un comunicato ufficiale dei gruppi organizzati della Curva Nord 'Maurizio Alberti' che specificheranno la loro posizione: con tutta probabilità gli ultras, come avvenuto nelle prime partite del campionato, rimarranno fuori dallo stadio.