Cosenza-Pisa: le probabili formazioni | Nerazzurri nella tana dei 'lupi' senza Tourè, Nagy e Beruatto

Si riparte, e stavolta non ci si ferma più fino al traguardo finale. La Serie B riscalda i motori: il 31° turno di campionato, dopo l'ultima sosta stagionale per le partite delle nazionali, è dietro l'angolo. Il Pisa riannoderà il filo interrotto con la vittoria sul Benevento di due settimane fa dal San Vito-Marulla: sabato 1° aprile alle 14 i nerazzurri sfideranno il Cosenza.

Fuori tre titolari

Lo Sporting Club si presenta all'appuntamento privo di tre titolari. Non prenderanno parte alla gara lo squalificato Adam Nagy e gli infortunati Idrissa Tourè e Pietro Beruatto. "Tourè noon ha ancora pienamente riassorbito l'ematoma al piede destro provocato dalla contusione della partita contro il Benevento - spiega D'Angelo - Beruatto invece ha avvertito un problema muscolare e perciò resterà fuori. Tutto il resto del gruppo è a disposizione". Compreso il nutrito drappello di calciatori rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali soltanto nella serata di giovedì.

"Stanno tutti bene e sono molto motivati. Qualcuno è più affaticato di altri a causa degli spostamenti, ma fortunatamente non ci sono stati infortuni né acciacchi" assicura il tecnico nerazzurro. "Affronteremo una squadra in grande salute, che nell'ultimo mese e mezzo ha raccolto con merito dei risultati molto importanti - prosegue nella sua analisi D'Angelo - mettono molta intensità in campo e noi, per avere la chance di conquistare punti, dovremo pareggiare il loro agonismo. E poi pensare a esaltare le abilità nel palleggio e nella manovra".

L'assenza contemporanea di due dei tre titolari della linea mediana lascia qualche spiraglio all'impiego di Emanuele Zuelli: "E' arrivato a gennaio in ottime condizioni. Allenato e con una buona esperienza alle spalle anche in cadetteria. Ma, avendo giocato la prima parte della stagione con la Juventus Under 23 in Serie C, aveva bisogno prima di tutto di aumentare l'intensità fisica in allenamento. Poi ha avuto la 'sfortuna' di incontrare un ottimo momento di forma dei colleghi di reparto e perciò non ha ancora debuttato. Ma le sue qualità sono indubbie e si metterà presto in mostra".

Restando sul piano tattico, il tecnico nerazzurra sgombra il campo anche dall'ipotesi della difesa a tre: "Servono esterni di gamba per questo modulo e noi purtroppo, vista l'assenza di Beruatto, ne abbiamo pochi". Più probabile quindi che il Pisa si disponga con la difesa a quattro, con uno tra Calabresi ed Hermannsson sulla corsia destra ed Esteves a sinistra. In mezzo al campo ci sono i dubbi maggiori, anche se per il ruolo di regista prende quota la candidatura di De Vitis, supportato ai lati da Marin e Gargiulo. In avanti Moreo sarà il terminale per Morutan e Matteo Tramoni, più avvantaggiati rispetto a Sibilli, Gliozzi, Masucci e Torregrossa.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige un fischietto espertissimo: Marco Guida di Torre Annunziata in carriera vanta infatti oltre 170 presenze in Serie A. Ha incrociato soltanto una volta il Pisa, in un'occasione molto particolare: era il 26 maggio 2022 e il fischietto campano diresse la finale playoff di andata a Monza.

Numeri all'opposto per le due compagini. Il Pisa può vantare il terzo miglior attacco della cadetteria con 42 centri (dietro a Frosinone con 48 e Bari a 45), e la terza difesa con 29 gol subiti dietro a Genoa e Frosinone (entrambi 19 reti al passivo), Bari e SudTirol (28). Il Cosenza invece ha il secondo peggior attacco della B con appena 25 centri (peggio hanno fatto soltanto Benevento e Brescia con 23 gol segnati) e la peggior difesa con 47 reti concesse agli avversari. Nonostante ciò i 'lupi' non perdono in casa dal 18 dicembre, qiuando l'Ascoli passò 3-1. Da allora per i rossoblu sono arrivati 3 successi e 3 pareggi.

Le due formazioni si sono affrontate nove volte in Calabria. Il bilancio è di 2 vittorie nerazzurre, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nell'ultimo incrocio, giocato nel dicembre del 2021, il Pisa trionfò con una rete per tempo messa a segno da Tourè e Cohen.

Le probabili formazioni

Cosenza (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Zilli, Nasti. All. Viali

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Esteves; Gargiulo, De Vitis, Marin; Morutan, Tramoni M.; Moreo. All. D'Angelo