Cosenza-Pisa 1-0 | Ancora una delusione per i nerazzurri in trasferta

I nerazzurri incappano ancora una volta in quello che ormai somiglia molto da vicino a un difetto strutturale della rosa, ingarbugliandosi maledettamente la vita in una partita che, fino alla rete improvvisa dei padroni di casa, stava filando via sul più classico dei binari dell'equilibrio. Anzi, fino alla mezz'ora era stato il Pisa a far vedere le cose migliori. Poi dopo il gol dei rossoblu gli uomini di D'Angelo sono stati incapaci di cambiare ritmo e mettere alle corde gli avversari.

Il Pisa ripropone il 3-5-2 fluido visto contro il Benevento e fin dalle prime battute di gioco mette in chiaro di voler comandare le operazioni nell'assolato pomeriggio calabrese. Dopo una manciata di minuti Moreo bussa alla porta di Micai al termine di una bella ripartenza guidata da Esteves, ma il portiere di casa si difende in corner. Poi tocca a Mastinu provarci col sinistro a giro dalla media distanza, ma arriva soltanto a centimetri dal bersaglio grosso. Ancora Moreo si incarica della terza conclusione pisana ma va lontano dai pali. Il Cosenza è tutto nelle accelerazioni sugli esterni di Florenzi, Marras e Martino. Fino alla fase finale della prima frazione però i padroni di casa non combinano granché, ma è sufficiente un bel cross indirizzato sul secondo palo per consentire a Nasti di inzuccare la rete del vantaggio rossoblu proprio sul finire del primo tempo.

Nella ripresa D'Angelo si gioca tutte le carte offensive a disposizione in panchina: entrano Torregrossa, Morutan, Matteo Tramoni insieme a Gargiulo e Zueli. Ma il risultato è solamente una doppia conclusione in pochi secondi verso la porta rossoblu che Micai disinnesca con due ottimi riflessi. Poi nient'altro: come accaduto in altre sconfitte, il Pisa si attorciglia su se stesso senza produrre più alcun presupposto per impensierire gli avversari.

La partita

E' a tutti gli effetti un mini torneo all'interno del campionato. L'ultima sosta per le nazionali è in archivio: da oggi si fa sul serio e si arriva fino al traguardo. All'orizzonte ci sono le ultime otto gare di stagione regolare, preludio al delirio sportivo dei playoff. Il Pisa avvia la sua volata dal terreno del Cosenza, un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere ma spinto da una fiducia ritrovata e un grande entusiasmo. D'Angelo conferma l'impianto tattico che ha fatto bene con il Benevento, mantenendo la difesa a tre. Sugli esterni agiscono Esteves e Marin, con Sibilli piazzato nella posizione di mezzala 'ibrida'.

Parte meglio il Pisa che al 6' si esibisce in una ripartenza fulminante su un corner gestito malissimo dal Cosenza. Esteves guida la transizione che termina con la botta dal limite dell'area di Moreo: la conclusione viene spedita in calcio d'angolo dal volo del portiere rossoblu Micai. I padroni di casa allora provano ad alzare di qualche metro il loro baricentro, per tenere più lontano il Pisa dai propri pali. Molto intraprendente Florenzi e Marras per i rossoblu, ma al 19' la seconda chance del pomeriggio è nuovamente pisana: Moreo lavora un buon pallone sulla linea di fondo per poi servire al limite Mastinu, il suo mancino sibila vicinissimo al secondo palo.

Ancora Pisa al 22' con una bella combinazione tra Gliozzi, che di testa allunga la traiettoria per l'inserimento di Moreo: botta col destro che finisce fuori di un metro abbondante. La vera reazione dei padroni di casa si concretizza alla mezz'ora quando Martino riesce ad addomesticare un buon pallone sulla fascia destra. Il terzino sfida Marin e propone un ottimo cross a centro area dove Delic incorna di potenza: palla alta con Nicolas in controllo. Quando tutto lascia pensare a un intervallo da vivere in equilibrio, la zuccata di Nasti spedisce alle stelle l'entusiasmo dei padroni di casa.

Il Pisa non riesce ad allontanare bene un corner dei rossoblu e Martino riesce a riciclare la palla con un'apertura sulla sinistra, dove Marras trova il varco giusto per scodellare sul secondo palo un cross interessante. Nasti si ritrova tra Moreo e Caracciolo e riesce ad anticiparli entrambi: il suo colpo di testa fulmina Nicolas. Cosenza avanti al 43'. Lo svantaggio consiglia a D'Angelo un cambio tattico: la ripresa così si apre con Morutan al posto di Esteves ed Hermannsson che scala sulla corsia destra. Il romeno appena entrato si piazza invece accanto a Moreo sulla trequarti. Altri due cambi mutano il volto completamente al Pisa: fuori Sibilli e De Vitis, dentro Torregrossa e Gargiulo.

E subito dopo, attorno all'ora di gioco, i nerazzurri si infrangono sui riflessi di Micai. Moreo lavora il pallone sulla linea di fondo e scodella al centro per Torregrossa. La sua sponda per Gliozzi è ottima, così come il destro di controbalzo del numero 9: il portiere rossoblu risponde alla grande. Sulla ribattuta calcia di prima Moreo: ancora Micai ci mette i pugni. Questa però è anche l'unica occasione in cui la squadra di D'Angelo riesce a rendersi pericolosa negli ultimi venti metri di campo. Il Cosenza si schiera su due linee difensive strettissime e praticamente non corre più alcun pericolo. Il Pisa ci prova più con la forza dei nervi che con la qualità (c'è anche Tramoni in campo nei 25' finali) e finisce per sbattere a ripetizione sul muro rossoblu. Gli ospiti riempono l'area calabrese ma non riescono mai a creare i presupposti per creare grattacapi a Micai.

Il tabellino

Cosenza-Pisa 1-0

Cosenza (4-4-2): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D'Orazio (61' Rispoli); Marras, Brescianini, Voca (61' Calò), Florenzi (73' D'Urso); Delic (80' Zilli), Nasti (80' Finotto). All. Viali

Pisa (3-5-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Esteves (46' Morutan); Mastinu (73' Zuelli), De Vitis (55' Gargiulo), Marin (68' Tramoni M.); Sibilli (55' Torregrossa), Moreo; Gliozzi. All. D'Angelo

Reti: 43' Nasti (C)

Ammoniti: D'Orazio (C), Voca (C), D'Urso (C)

Note: arbitro Marco Guida; angoli 4-3 (3-3); recupero 1' e 5'