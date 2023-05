Danni al "Mannucci", la replica del Fratres Perignano al sindaco Franconi

Sul campo è arrivata l'eliminazione dalla corsa verso la Serie D, ma a tenere banco, in casa del Fratres Perignano, è soprattutto quanto avvenuto al termine della finale playoff di Eccellenza girone A contro la Cuoiopelli. Il giorno successivo alla gara, lunedì 8 maggio, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi aveva reso noti i danneggiamenti recati allo stadio "Mannucci", sede dell'incontro. Un comunicato al quale ha prontamente risposto la società rossoblù: "Ci preme innanzitutto porgere le nostre scuse per quanto accaduto. Detto questo, ci duole essere colpevolizzati in toto, quando l’episodio è stato circoscritto ad un singolo nostro tesserato che, peraltro, si è immediatamente reso conto dell’errore e si è prontamente scusato non celandosi nell’indifferenza. La società Fratres Perignano, infatti, tiene e teneva alla propria immagine quanto alla vittoria sportiva. I rapporti con la società U.S. Città di Pontedera da parte nostra sono e saranno ottimi. Scontato che la società si farà carico del risarcimento danni".