La Lega B ufficializza le date di playoff e playout: si decide tutto a maggio

La Lega B mette nero su bianco anche la coda del campionato, quella che decreterà gli ultimi verdetti della stagione 2021-22. Sono state fissate infatti le date dei playoff e dei playout, gli spareggi che indicheranno quali formazioni saliranno in Serie A (insieme alle prime due classificate della regular season) e quali invece scenderanno in Serie C (insieme alle ultime tre).

Il format approvato dalla Lega ha la caratteristica di presentare una sola partita al giorno, in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il più possibile nel weekend. Ecco il programma completo dei playoff:

- Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio. 6° - 7° (X)

Sabato 14 maggio. 5° - 8° (Y)

- Semifinali

Martedì 17 maggio. X - 3°

Mercoledì 18 maggio. Y - 4°

Sabato 21 maggio. 3° - X

Domenica 22 maggio. 4° - Y

- Finale Playoff

Andata. Giovedì 26 maggio

Ritorno. Domenica 29 maggio

Queste invece le date dei playout:

andata giovedì 12 maggio

ritorno venerdì 20 maggio

La Lega B ha anche ufficializzato le date principali della stagione 2022-23, che si caratterizzerà per la lunga sosta in concomitanza con il Mondiale che si disputerà in Qatar. Il torneo prenderà il via sabato 13 agosto, con Open day fissato a venerdì 12 agosto, e terminerà venerdì 19 maggio 2023. Prevista la sospensione durante i campionati mondiali con la 15° giornata che si disputa il 12 novembre e la ripresa per il boxing day di lunedì 26 dicembre. Solo quattro i turni infrasettimanali rispetto ai sei di quest’anno.