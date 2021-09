Il calendario del Pisa fino alla fine del mese di novembre

La Lega B ha definito quasi la metà del cammino che attende il Pisa Sporting Club. Sono stati ufficializzati infatti orari e date degli impegni che attendono Gucher e compagni da qui alla fine del mese di novembre. Dopo la gara di questa sera contro il Monza, per la quale ci si attende l'Arena Garibaldi delle grandi occasioni (praticamente sold out, seppur al 50% della capienza reale), i nerazzurri faranno visita a un'altra big del campionato: il Parma, domenica 26 settembre alle ore 16.15. Gli uomini di D'Angelo torneranno poi all'Arena Garibaldi per sfidare la Reggina sabato 2 ottobre (ore 16.15), prima di osservare una nuova sosta in concomitanza con gli impegni delle nazionali.

Ecco nello specifico il calendario completo:

6° giornata. Domenica 26 settembre, ore 16.15 Parma-Pisa

7° giornata. Sabato 2 ottobre, ore 16.15 Pisa-Reggina

8° giornata. Sabato 16 ottobre ore 14 Crotone-Pisa

9° giornata. Domenica 24 ottobre ore 14 Pisa-Pordenone

10° giornata. Giovedì 28 ottobre ore 20.30 Cremonese-Pisa

11° giornata. Lunedì 1 novembre ore 18 Pisa-Ascoli

12° giornata. Domenica 7 novembre ore 20.30 Cittadella-Pisa

13° giornata. Domenica 21 novembre ore 20.30 Pisa-Benevento

14° giornata. Sabato 27 novembre ore 16.15 Brescia-Pisa

15° giornata. Martedì 30 novembre ore 18 Pisa-Perugia

Fonte foto: RFotogiornalismo