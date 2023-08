Gara con il Lecco in sospeso: il Pisa debutterà in campionato contro la Samp

Chissà che non ci abbia messo lo zampino qualcuno. Perché una partenza così densa di emozioni, pathos, attesa in tanti la sognavano, ma nessuno si azzardava ad affermarla ad alta voce. E invece, complice il caos giudiziario che ha investito il torneo, il Pisa muoverà il primo passo nel campionato cadetto proprio contro l'avversario che la tifoseria attendeva con trepidazione: la Sampdoria.

Ma andiamo con ordine. Nella giornata di lunedì 7 agosto la Lega B si è riunita per programmare date e orari delle prime tre giornate. Considerando la posizione del Lecco, ma ancor di più della Reggina e del Brescia, l'assemblea ha deciso di non mettere in calendario le partite in cui sarebbero state coinvolte queste squadre. Così il debutto casalingo dei nerazzurri, proprio contro il neopromosso Lecco, è stato rimandato a data da destinarsi in attesa che la giustizia stabilisca, una volta per tutte, chi ha diritto a partecipare alla cadetteria.

Con tutta probabilità, alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza del Tar, i blucelesti parteciperanno al campionato. Il Perugia ha l'ultima chance di ribaltare la situazione a proprio vantaggio con il Consiglio di Stato (che dovrebbe riunirsi il 29 agosto), ma dal contenuto del dispositivo del Tribunale amministrativo le speranze degli umbri di essere riammessi in B sono veramente ridotte al lumicino. Così come quelle della Reggina di salvare la categoria: anche i calciatori e mister Pippo Inzaghi, dopo aver tenuto botta per tutto il mese di luglio, stanno iniziando a smobilitare. Un segnale inequivocabile del destino a cui sta andando incontro il club amaranto: anche in questo caso il Brescia è avviato speditamente alla riammissione in Serie B.

Però, in considerazione delle difficoltà oggettive di Lecco e Brescia nell'allestimento delle rose (un conto è costruire la squadra per la C, diverso è il discorso per la cadetteria), la Lega B e la Figc potrebbero optare per un prolungamento del mercato ad hoc, facendo così entrare in gioco le due formazioni dopo le tre giornate programmate ieri.

Ecco spiegato il motivo dello slittamento del debutto dei nerazzurri, che sempre nella giornata di ieri hanno accolto sui campi di San Piero a Grado l'ultimo acquisto in ordine di tempo: l'attaccante esterno Marco D'Alessandro. Il Pisa esordirà nella seconda giornata: venerdì 25 agosto alle 20.30 a Marassi contro la Sampdoria. Nel terno turno il debutto di fronte al pubblico dell'Arena Garibaldi: martedì 29 agosto alle 20.30 arriverà il Parma.