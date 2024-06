La nuova stagione del Pisa Sporting Club parte da Bormio

E’ iniziato il lungo conto alla rovescia che porterà all’inizio della Preseason 2024-25. Il Pisa Sporting Club raggiungerà Bormio, sede designata per la fase di preparazione precampionato, domenica 14 luglio e da quel momento inizierà gli allenamenti presso il Centro Sportivo 'US Bormiese' (via Manzoni 22, Bormio) che ospiterà anche i test match che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Il quartier generale sarà invece posizionato all’Hotel Palace (via Milano 54, Bormio). Non mancheranno gli appuntamenti speciali dedicati ai tifosi con una esclusiva Fan Zone che sarà attiva a partire da venerdì 19 luglio. La preparazione dei nerazzurri, guidati da Pippo Inzaghi, terminerà sabato 27 o domenica 28 luglio. Cliccando sull’area dedicata 'Bormio 2024' che si trova sulla Home Page del sito ufficiale, i tifosi potranno restare sempre aggiornati sul programma.

Una volta rientrati alla base, i calciatori nerazzurri daranno il via alla seconda parte della preparazione estiva in vista della partenza del campionato, fissata a sabato 17 agosto. Prima ci sarà l'appuntamento con la Coppa Italia, nella quale il primo avversario del Pisa sarà il Frosinone.