Il primo tassello del mosaico della stagione 2024-2025 è andato al suo posto: Davide Vaira è il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. Il 40enne nato a Carrara ha siglato un accordo biennale con possibilità di prolungamento di un'ulteriore anno.

Arriva dal Modena, dove è stato tra gli artefici del ritorno della compagine canarina in Serie B nel 2022, al termine di un campionato vissuto interamente in testa e vinto in volata sulla Reggiana. Vaira nei successi due campionati cadetti ha contribuito ad allestire rose competitive, che hanno permesso al club emiliano di centrare altrettante salvezze tranquille.

Prima dell'esperienza in Emilia Romagna, Davide Vaira aveva occupato il ruolo di responsabile dell'area tecnico-sportiva a Siena, in Serie C. Nella piazza bianconera il dirigente carrarino ha sfiorato la promozione in Serie B nel 2018, e nelle due stagioni successive ha sempre centrato l'accesso ai playoff. Prima di intraprendere la carriera dirigenziale, Vaira ha calcato i campi della Serie C e della Serie D.

Specializzato in 'rivoluzioni', toccherà a lui - in tandem con Giovanni Corrado - l'opera di alleggerimento del monte ingaggi e della mole di tesserati della prima squadra. Tra calciatori che hanno terminato la stagione 2023-24 all'ombra della Torre ed elementi rientrati dai rispettivi prestiti, attualmente lo spogliatoio ospita oltre 30 giocatori. Oltre un terzo di questi dovrà essere piazzato per poter fare spazio ai profili indicati da Filippo Inzaghi, 'promesso sposo' e prossimo allenatore del Pisa. Nei prossimi giorni lo Sporting Club ufficializzerà anche il suo contratto.