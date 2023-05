Prima e Seconda Categoria, si scalda il mercato allenatori: prime ufficialità

È cominciato il valzer delle panchine anche nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Conclusa da poche settimane la stagione 2022/23, le società sono già all'opera per programmare nel migliore dei modi l'annata che verrà. La grande novità arriva da Fornacette, dove l'ambizioso club rossoblù ha salutato dopo 7 anni Lido Malasoma, affidando l'incarico a Massimiliano Muraglia. Allenatore di grande esperienza nel settore giovanile, dopo tre anni alla guida della Primavera del Pontedera, Muraglia farà il suo esordio in questa categoria.

Sfilza di conferme ufficiali. Dopo aver sfiorato il salto in Promozione, il Forcoli Valdera prosegue con Antonio Intoccia. Enrico Tocchini resta a San Frediano, Fabio Chetoni a Selvatelle. Sesto anno insieme per il Pomarance e Marco Bellini. Continua il binomio Peccioli-Eugenio Andreoli, reduce dalla promozione in Prima. Nonostante la retrocessione, il Migliarino Vecchiano riparte da Juri Andreotti. Ex calciatore dal curriculum importante nei dilettanti, Andreotti ha chiuso col calcio giocato quest'anno in biancorosso subentrando in panchina al dimissionario Rinaldo Trinci.

In Seconda l'ex Santa Maria a Monte Antonio Gaccione è il nuovo allenatore del Capanne. Novità anche a Castelnuovo Val di Cecina, con Marzio Vesciano che proverà a risollevare le sorti dei rossoneri dopo la retrocessione. A Crespina fiducia piena in Mirko Graziani, ancora all'opera nel doppio ruolo di mister e direttore sportivo. Castelfranco avanti con Renzo Comini.